Van 44 viviendas afectadas por las intensas lluvias en Táchira

Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, informó el colapso de al menos 44 viviendas tras las intensas precipitaciones registradas en el estado andino.

Explicó que “un talud afectó un sector de 20 viviendas para sumarse a un total de 44 viviendas en todo el estado Táchira que colapsaron producto de las intensas precipitaciones y el incremento súbito del río Torbes”.

Describió que el río Torbes atraviesa de manera transversal la población de San Cristóbal y el municipio Torbes, donde habitan en los márgenes más de 14 comunidades que se han visto afectadas producto de la erosión debido a la fuerza hidráulica que lleva este importante afluente hídrico.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, precisó que hay afectaciones considerables también en las vías debido a que “en las últimas 72-96 horas las lluvias se presentaron tanto en el eje sur frontera y metropolitana de nuestra región andina”.

“Tenemos dos vías que colapsaron en un 100%: una vía que conduce desde el municipio de San Cristóbal hacia el municipio Córdoba, eso es el ramal 16 que colapsó un tramo de aproximadamente unos 100 metros en longitud”, detalló.

Agregó que también “en un sector que se llama el Barrio Río del municipio de San Cristóbal, tenemos el colapso similar de una arteria vial que es importante, donde hay una población de más de cinco mil personas en este sector”.

Canal aseguró que se mantienen en alerta desplegados. “El gobernador (Freddy Bernal) ha orientado e instruido desde el día domingo y ha estado desplegado conjuntamente con los organismos de prevención como es Protección Civil y Organismos de Seguridad en todos los sectores donde vendrán los impactos por la ocurrencia de las precipitaciones”.

Asimismo, destacó la presencia ayer lunes del ministro Gerardo Márquez, quien visualizó diferentes zonas de impacto en conjunto con el ministro de Obras Públicas (Juan José Ramírez Luces) que se mantiene en la zona para poder ejecutar.

