Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Van 44 viviendas afectadas por las intensas lluvias en Táchira

El estado andino se mantiene en alerta

Por María Briceño

Van 44 viviendas afectadas por las intensas lluvias en Táchira
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, informó el colapso de al menos 44 viviendas tras las intensas precipitaciones registradas en el estado andino.

Explicó que “un talud afectó un sector de 20 viviendas para sumarse a un total de 44 viviendas en todo el estado Táchira que colapsaron producto de las intensas precipitaciones y el incremento súbito del río Torbes”.

Describió que el río Torbes atraviesa de manera transversal la población de San Cristóbal y el municipio Torbes, donde habitan en los márgenes más de 14 comunidades que se han visto afectadas producto de la erosión debido a la fuerza hidráulica que lleva este importante afluente hídrico.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, precisó que hay afectaciones considerables también en las vías debido a que “en las últimas 72-96 horas las lluvias se presentaron tanto en el eje sur frontera y metropolitana de nuestra región andina”.

“Tenemos dos vías que colapsaron en un 100%: una vía que conduce desde el municipio de San Cristóbal hacia el municipio Córdoba, eso es el ramal 16 que colapsó un tramo de aproximadamente unos 100 metros en longitud”, detalló.

Agregó que también “en un sector que se llama el Barrio Río del municipio de San Cristóbal, tenemos el colapso similar de una arteria vial que es importante, donde hay una población de más de cinco mil personas en este sector”.

Canal aseguró que se mantienen en alerta desplegados. “El gobernador (Freddy Bernal) ha orientado e instruido desde el día domingo y ha estado desplegado conjuntamente con los organismos de prevención como es Protección Civil y Organismos de Seguridad en todos los sectores donde vendrán los impactos por la ocurrencia de las precipitaciones”.

Asimismo, destacó la presencia ayer lunes del ministro Gerardo Márquez, quien visualizó diferentes zonas de impacto en conjunto con el ministro de Obras Públicas (Juan José Ramírez Luces) que se mantiene en la zona para poder ejecutar.

Lee también: Táchira en alerta máxima por inundaciones en La Grita tras fuertes lluvias (+Video)

Noticia al Día/Información de Unión Radio

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Noticias Relacionadas

Al Dia

Critican duramente a la esposa de Silvestre Dangond por su aspecto físico

El artista no se ha pronunciado al respecto
Zulia

Habitantes de Sierra Maestra solicitan limpieza de terreno en La Portuaria donde siempre dejan animales muertos, camadas de gatos y basura

Se trata de un gran espacio en el que hace muchos años comenzó a construirse lo que iba a ser la Biblioteca Pública del municipio San Francisco, pero la obra quedó inconclusa y en consecuencia, se convirtió en un vertedero de desechos de todo tipo, además que sirve como guarida de indigentes y malandros que se reúnen para consumir sustancias psicotrópicas.

Nacionales

INTT optimizará la gestión de vehículos inoperativos

Esta iniciativa no solo busca reforzar la eficiencia operativa, sino también garantizar la máxima transparencia en un sector vital para la economía y la seguridad vial
Al Dia

¡El mejor Cacao del mundo! Mérida y región Sur del Lago participaran en el Primer Congreso Internacional del rubro

El Primer Congreso Internacional del Cacao, se realizará del 22 al 24 de octubre. Su sede principal será la ciudad de Mérida, mientras que en Sur del Lago visitaran fincas modelo del ostentoso producto.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025