Venezolario, el juego que ya superó el millón de descargas y pone a prueba a los maracuchos

Venezolario, una aplicación móvil desarrollada por los hermanos Katty y Ronald Kanzler, ha superado recientemente el millón de descargas, consolidándose como uno de los productos digitales más populares entre los venezolanos dentro y fuera del país.

El juego propone una dinámica sencilla pero poderosa: traducir palabras del español formal a sus equivalentes en la jerga venezolana, con especial énfasis en los modismos regionales.

La propuesta ha captado la atención de miles de usuarios, especialmente en redes sociales, donde se ha viralizado por su capacidad de generar debate, nostalgia y orgullo cultural. Cada nivel presenta una palabra estándar, como “niño” o “autobús”, y reta al jugador a identificar su versión popular, como “chamo” o “camioneta”. Sin embargo, lo que ha generado mayor interacción es la diversidad lingüística entre regiones, en particular el vocabulario zuliano.

Los maracuchos, conocidos por su estilo verbal distintivo y expresivo, han asumido el reto con entusiasmo. Expresiones como “guaral”, “verija”, “molleja” o “ay papá” han sido motivo de discusión y celebración, posicionando al Zulia como uno de los focos más activos dentro del universo del juego.

Según sus creadores, el objetivo de Venezolario va más allá del entretenimiento. “Queremos preservar y celebrar la riqueza del español venezolano, que muchas veces no está documentado formalmente”, explicó Katty Kanzler en una entrevista reciente. La aplicación ya cuenta con presencia en países como Colombia, Chile, España y Estados Unidos, donde la diáspora venezolana ha encontrado en el juego una forma de reconectar con sus raíces.

Los desarrolladores han anunciado próximas actualizaciones que incluirán niveles por estado, integración de audio para pronunciaciones y una versión educativa pensada para instituciones escolares. Con más de un millón de descargas y miles de contenidos generados por los usuarios, Venezolario se consolida como un fenómeno cultural que celebra la identidad lingüística del país y pone a prueba, con humor y picardía el conocimiento de los maracuchos y de todos los que se atreven a jugar.

