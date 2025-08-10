Venezuela agradece respaldo de Honduras tras acusaciones a Maduro de EEUU

El Gobierno de Venezuela agradeció a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por su apoyo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista, indicó este domingo el Ministerio de Comunicación.

A través de su cuenta en Instagram, la cartera de Estado destacó que Castro calificó como "ataques infundados" la acusación de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien señaló a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro", afirmó Castro el sábado en un mensaje en redes sociales.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos, además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua, se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un "monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el Gobierno supremacista de los Estados Unidos".

Asimismo, aseguró que la acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos es "una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad" y expresó la lealtad de las instituciones que lidera al manifestar que están "listas y dispuestas" para "servir donde considere" el líder chavista y en "cualquier tiempo" y "cualquier circunstancia".

Este domingo, la líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que la nueva recompensa por la captura de Maduro ayude "rápidamente" a resolver el conflicto en Venezuela e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.

Noticia al Día / EFE