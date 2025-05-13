Las aerolíneas Conviasa, TAP y Gol informaron que Venezuela tendrá nuevos vínculos aéreos con México, Portugal y Brasil, que iniciarán su funcionamiento entre junio, julio y agosto.

La línea aérea venezolana Conviasa anunció un vuelo hacia Cancún que conectará con Ciudad de México desde el aeropuerto La Chinita (Maracaibo-Zulia), y otro desde la ciudad de Barquisimeto (Lara). Se usarán los dispositivos Embraer 190 para 104 pasajeros.

La ruta Barquisimeto-Cancún podría iniciar a partir del 3 de julio con dos frecuencias semanales: comienza los jueves a las 21:20 y regresa el viernes a las 5 de la mañana. Mientras que, la ruta entre Maracaibo y Cancún iniciaría el 6 de julio y tendría dos frecuencias semanales: salen de Maracaibo los miércoles y domingos y vuelven de Cancún los jueves y lunes.

Por su parte, la aerolínea TAP informó sobre conexiones directas entre Caracas y Funchal (Portugal), comenzando sus vuelos directos a partir del 23 de junio con un vuelo semanal que usará un equipo A330neo.

El 5 de agosto, la aerolínea brasileña Gol comenzará sus vuelos entre Caracas y Sao Paulo, con cuatro frecuencias semanales, y empleará un equipo B737.

Noticia al Día/Información de Telesur