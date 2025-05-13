Venezuela apoya refundación de la Gran Colombia con miras a la "unión integral productiva"

Durante su programa Con Maduro +, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a las recientes declaraciones de su homólogo colombiano Gustavo Petro en torno a la necesidad de refundar el proyecto de la Gran Colombia que impulsó en el siglo XIX el Libertador Simón Bolívar, pero que se derribó como consecuencia de las traiciones de Francisco de Paula Santander en Colombia y José Antonio Páez en Venezuela.

"Estoy totalmente de acuerdo en refundar esa Gran Colombia", señaló, al tiempo que consideró que esta confederación integrada por ambos países debería tener como punto de partida la creación de una zona binacional de desarrollo.

"La nueva Gran Colombia debe tener como base una nueva economía binacional", apuntó, al tiempo que informó el envío de una misiva a su homólogo de la nación neogranadina con el objeto de avanzar en este punto.

"Yo le mandé una carta al presidente Petro planteando la necesidad de que él instruya a sus equipos para que avancemos aceleradamente hacia una zona binacional de desarrollo compartido. Ya los empresarios están preparados y hay planes específicos. Yo saludo la presencia del presidente Petro en esta visita y estoy leyendo las noticias de que va a firmar el tratado de la Ruta y la Seda, me parece muy bien, y entre dos, Petro-Maduro, Colombia- Venezuela, podemos traer con los chinos maquinaria, inversiones, capital y mercados para una poderosa zona económica binacional", subrayó.

Noticia al Día con información de Globovisión