Martes 19 de agosto de 2025
Nacionales

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Este martes 19 de agosto, el canciller de la República, Yvan Gil, emitió un comunicado, donde asegura que observan con…

Por María Briceño

Venezuela asegura que EEUU recurre a
Foto: agencia
Este martes 19 de agosto, el canciller de la República, Yvan Gil, emitió un comunicado, donde asegura que observan con total claridad la desesperación de Estados Unidos, al recurrir a "amenazas y difamaciones contra el país".

Asimismo, subraya que el hecho de que Whashinton acuse a Venezuela de narcotráfico "revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región".

"Desde la expulsión de la DEA de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado, capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivos de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano", reza el comunicado.

Gil, destaca que estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de la región, incluida la zona de Paz declarada por la CELAC.

