Venezuela rechaza aplicación de la ‘Ley de Enemigo Extranjero" que "criminaliza a migrantes venezolanos"

Este domingo 16 de marzo, la cancillería venezolana, rechazó la decisión del presidente, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, por lo que Venezuela considera que esta orden "criminaliza, de forma infame e injusta" a los migrantes venezolanos quienes, "son víctimas de las sanciones del país norteamericano", según cita el comunicado.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi".

Con esta ley, el gobierno de Estados Unidos busca acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

