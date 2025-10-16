Venezuela rechaza autorización de Trump a la CIA para operar en el país

Este miércoles, 15 de octubre Venezuela rechazó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre haber autorizado a la CIA para ejecutar operaciones encubiertas en el país.

En el texto, publicado por la Cancillería, el Ejecutivo advierte que las revelaciones de Trump constituyen "una gravísima violación al Derecho Internacional" y de la Carta de la ONU, así como también indica que ven con alarma el uso de la CIA aunado a los buques de guerra en el mar Caribe, ya que son parte de una política de "agresión, amenaza y hostigamiento" hacia Venezuela.

Por ello, la administración de Nicolás Maduro hace énfasis en que este tipo de acciones lo que quieren es un "cambio de régimen" para apropiarse de los recursos petroleros, al igual que puntualiza que las generalidades de Trump contra los venezolanos en Estados Unidos exacerba la xenofobia.

La misiva indica que el día jueves 16 de octubre, la delegación de Venezuela ante la ONU va a elevar una nueva denuncia ante el Consejo de Seguridad para pedir a EEUU que rinda cuentas y se tomen medidas urgentes que eviten una escalada de violencia en el mar Caribe.

Noticia al Día con información de Unión Radio