Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

La Unión Europea anunció este lunes la asignación de otros 21,5 millones de euros ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela y Haití y a países del Caribe afectados por el paso del huracán Melissa.

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Así, 14,5 millones de euros se destinarán a lidiar con las consecuencias de la crisis en Venezuela, incluidas sus repercusiones en países vecinos como Colombia. Las áreas prioritarias de intervención serán la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición.

Por otro lado, otros 5 millones de euros se destinarán a la respuesta de emergencia al huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití.

Noticia al Día / EFE