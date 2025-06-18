Venezuela rescata a más de mil animales silvestres que estaban en cautiverio

Venezuela rescató más de mil 116 animales silvestres, entre ellos aves y reptiles, que estaban en cautiverio, según informó este martes 17 de junio, el Ministerio de Ecosocialismo.

La información la dio a conocer el organismo a través de una nota de prensa donde detallaron que el rescate se realizó tras 124 inspecciones a nivel nacional, lo que permitió la liberación posterior de 10 especies de fauna silvestre, entre ellas un delfín en el estado Falcón.

De igual forma, el ministerio señaló que el hallazgo se llevó a cabo tras la visita de fiscales a su cargo en 48 comercios y 21 criaderos, sin precisar lugares, "en los cuales se detectó la tenencia irregular y el cautiverio de las especies".

En estos operativos, prosigue, también han estado involucrados más de 350 funcionarios de varias instituciones, como el Instituto Nacional de Parques (Inparques), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC).

"Este operativo evidencia la autoridad ambiental que existe actualmente en el país, con el aumento de los controles contra el tráfico de fauna y la inmediata liberación y devolución a la madre tierra de algunas de estas especies", subrayó la nota de prensa.

Recientemente, investigadores descubrieron en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) la especie de ave número 1.426 en el país, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Lee también: Dos detenidos y 32 animales silvestres rescatados en Catia

Noticia al Día/Información de EFE