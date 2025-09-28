Venezuela simuló 411 escenarios de emergencia en simulacro convocado tras enjambre sísmico

Venezuela simuló un total de 411 escenarios de emergencia por desastres naturales o conflictos armados durante el simulacro de este sábado convocado por el presidente Nicolás Maduro luego del enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana, y en vista también del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe denunciado por Caracas como una "amenaza" en su contra, según un balance oficial.

El titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señaló que se simularon "inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos".

Los ciudadanos, prosiguió, participaron de manera voluntaria y recibieron instrucciones sobre "cuál debe ser la organización" y la respuesta en estos "casos especiales de desastre o de riesgo", lo que incluyó el traslado de heridos, la atención de heridas y de desmayos y acciones de rescate, entre otras.

El ministro indicó que estuvieron desplegados en todo el territorio 11.767 funcionarios de distintos organismos del Estado, quienes, dijo, fueron "los monitores de esta jornada de adiestramiento" sobre "cómo atender situaciones de emergencia", y entre ellos había policías y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, sedes de instituciones del Estado, sistemas de transporte, empresas públicas y en centros educativos y sanitarios del país, donde los ciudadanos recibieron instrucciones sobre lo que se debe hacer durante sismos, incendios o inundaciones, entre otros eventos, o en escenarios como algún "ataque contra Venezuela".

Cabello explicó horas antes que este simulacro también formó parte del proceso de alistamiento y preparación activado el pasado mes "ante la agresión del imperialismo", como suele llamar a EE.UU., y las que calificó como "amenazas" del país norteamericano que, dijo, "se han intensificado" desde agosto.

Esta jornada fue anunciada por Maduro el pasado jueves, luego de que se registraran hasta la madrugada de ese día 10 sismos y 21 réplicas.

Noticia al Día / EFE