Venezuela solo importa el 10 % de la maquinaria que necesita para trabajar en el campo: Fedeagro

Según cifras aportadas por presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, Venezuela solo importa el 10 % de la maquinaria que necesita para trabajar en el campo.

"El Banco Central para el 2014 decía que teníamos unos 78 mil tractores, pero ya el 70 % de esos ya la vida útil ya está caducada. Para el 2024 donde las necesidades de importaciones es alrededor de unos 5 a 6 mil tractores y apenas estamos trayendo el 10 %", señaló.

Fantinel destacó que para los años 90 el país se encontraba "entre el tercer y cuarto lugar en tecnología" y hoy en día "estamos ya en la cola".

Además, indicó que a la falta de financiamiento se le suma la falta de diésel.

