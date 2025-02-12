Venezuela superó el millón de barriles diarios en enero de 2025, según la Opep

El reporte mensual de la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) correspondiente a febrero y publicado este miércoles establece que Venezuela promedió en enero una producción de un millón 031 mil barriles diarios, 33 mil barriles más que el mes anterior.

La cifra, que supera el hito del millón ya anunciado, pero ahora confirmado por la Opep, coloca la producción venezolana en franco ascenso y expresa a la vez que se han vencido las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria petrolera nacional.

Cerca de la meta en diciembre

En diciembre de 2024, la extracción de crudo fue de 900 mil barriles por día, un aumento de 20.000 bpd en comparación con el cierre de noviembre.

Venezuela es uno de los tres países de la OPEP que no está sujeto a cuotas de producción en el contexto de la alianza OPEP+ que busca revertir el descenso de su producción consolidada en 2025.

