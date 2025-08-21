Venezuela y Colombia establecen agenda para avanzar en tema migratorio de niños y adolescentes

Colombia continúa participando en espacios de coordinación binacional con Venezuela para el beneficio de ambas naciones.

Los días 19 y 20 de agosto de 2025, en Caracas, una delegación técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada de Colombia en Venezuela y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hizo parte de una mesa de trabajo en la que se evaluó el estado actual de cumplimiento del Memorando de Entendimiento para la protección, retorno seguro y obtención de documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, suscrito en noviembre de 2023.

Durante la visita, que evidenció la disposición de los países para avanzar en la atención a este grupo poblacional, se identificaron oportunidades de mejora y se concertaron acciones concretas frente a casos que requieren obtención de documentos, búsqueda y reunificación familiar y retorno a los sistemas de protección de menores. Así mismo, se acordó un cronograma de reuniones periódicas, el cual, junto con instancias como la Comisión de Vecindad e Integración, contribuirá a consolidar un canal de comunicación directo entre las autoridades técnicas.

Colombia reafirma su inquebrantable voluntad en la búsqueda de soluciones a los desafíos comunes con Venezuela, así como su compromiso en el fortalecimiento de los mecanismos orientados al bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

