Venezuela y Rusia firman nuevo acuerdo de cooperación contra el ciberdelito

Los fiscales generales de Venezuela y Rusia, Tarek William Saab e Ígor V. Krasnov, respectivamente, firmaron este lunes en Moscú un acuerdo de trabajo para los años 2025 y 2026 contra el ciberdelito transnacional y también para la formación educativa conjunta, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) del país caribeño.

A través de Instagram, el MP detalló que este acuerdo se da en el marco de la invitación que hizo Krasnov a Saab para participar en el foro económico internacional de San Petersburgo, donde el fiscal venezolano será "ponente en el panel principal".

En este evento, agregó la Fiscalía, se discutirán "los requisitos previos para la libertad empresarial e inversiones para la cooperación mutuamente beneficiosa".

Además, la institución venezolana detalló que en esta actividad también asistirán los fiscales generales de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Cuba, Angola, Bielorrusia y Turquía.

En abril de 2024, Saab y Krasnov firmaron en Caracas un convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia.

El fiscal venezolano explicó entonces que el documento era "una actualización y adecuación a los nuevos tiempos y nuevas formas delictivas" de un compromiso firmado en 2007.

Asimismo, señaló que la cooperación abarcaría la "lucha contra los delitos más peligrosos", entre los que mencionó el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado y los relacionados con tecnologías de la información y con el uso de monedas digitales.

Noticia al Día / EFE