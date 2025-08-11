Vicepresidencia de Obras Públicas realizó recorrido casa por casa en Maracaibo para atender demandas comunitarias

La vicepresidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios, liderada por Jorge Márquez, desplegó este sábado una jornada casa por casa en sectores populares del municipio Maracaibo, estado Zulia.

La actividad contó con la participación de ministros del área de servicios, el gobernador zuliano Luis Caldera y el alcalde Gian Carlo Di Martino, quienes recorrieron junto a líderes comunitarios diversas zonas de la capital zuliana para recoger inquietudes, propuestas y necesidades planteadas por los vecinos.

Según declaraciones ofrecidas por Márquez, el objetivo del despliegue es “fortalecer el contacto directo con el pueblo y avanzar en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los marabinos”. Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con servicios públicos, infraestructura, salud y atención social.

Noticia al Día / Nota de prensa