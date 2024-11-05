Vicepresidenta Delcy: Hay 31 países en el mundo sancionados y en su mayoría son productores de energía como Venezuela

Este martes 5 de noviembre, durante la segunda del Foro Parlamentario Mundial contra el Fascismo celebrado en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó ponencias sobre el tema “Bloqueo y Medidas Coercitivas Unilaterales”.

Rodríguez, señaló que en el mundo hay más de 37 mil medidas de coercitivas, y 31 países sancionados.

"Hay 31 países en el mundo sancionados y en su mayoría son productores de energía como Venezuela", dijo la vicepresidenta.

Durante la jornada sesionaron paneles de Cuba, Líbano, África, Europa Occidental y Venezuela.

Este martes se está llevando la última jornada de este foro, donde en horas de la tarde se prevé dar a conocer las conclusiones de estos equipos basados en las propuestas realizadas y los diálogos entablados con los asistentes.

La clausura oficial del evento se realizará sobre las 5 de la tarde, y luego se hará una Ruta recreativa con punto de partida en la parroquia de San Agustín del Sur, Caracas.

Este primer encuentro antifascista ha permitido la germinación de iniciativas contra la extrema derecha y el socavamiento de los Derechos Humanos, ejemplo de ello es el plan de construcción de una red parlamentaria antifascista del bloque latinoamericano y caribeños miembros del ALBA-TCP.

Lee también: Diosdado Cabello:La oposición no entrará al Palacio de Miraflores

Noticia al Día