Sábado 06 de septiembre de 2025
Vientos huracanados derribaron vitral de la catedral de Maturín

Uno de los gigantescos vitrales que adornan el altar mayor de la catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, colapsó…

Por María Briceño

Vientos huracanados derribaron vitral de la catedral de Maturín
Foto: cortesía
Uno de los gigantescos vitrales que adornan el altar mayor de la catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, colapsó debido a los fuertes vientos que se registraron durante la mañana de este sábado 6 de septiembre.

Según se pudo conocer, el desplome del ventanal se originó mientras se celebraba una misa con motivo del jubileo de una de las zonas pastorales de la Diócesis de Maturín.

Hasta los momentos se desconocen mayores detalles, sin embargo, el incidente no dejó personas heridas.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticia al Día/Cortesía

