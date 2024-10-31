Visa especial colombiana para venezolanos les permitirá trabajar: Tanus

La visa especial para venezolanos anunciada por el presidente Gustavo Petro permitirá la inclusión en el sistema laboral y educativo, anunció el director de Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, en entrevista concedida a un medio radial privado.

Lee también: Conozca los detalles de la nueva visa para venezolanos en Colombia

“Esta visa, que es como la etapa final de un proceso de inclusión que puede dar origen a las dinámicas de naturalización a quienes tengan la vocación para ello, es producto de una decisión administrativa que contempla un visado de tipo especial por dos años”, indicó Tanus.

Detalló que el instrumento favorece el tema laboral y abre camino a la oferta educativa.

“El gobierno del presidente Petro quiere darle un punto final al proceso de inclusión de los migrados y ha establecido un mecanismo que no estaba dentro de la oferta de tipo engañosa que había hecho el gobierno del presidente Duque”, aseguró.