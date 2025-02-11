Vladimir Padrino López: Operación Relámpago del Catatumbo atendió integralmente a más de "2 mil personas"

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, informó que la Operación Relámpago del Catatumbo inició con la atención de los desplazados de Colombia.

Durante el programa "Con Maduro +", Padrino López detalló que más de 2 mil personas recibieron atención integral y reiteró que los cuerpos castrenses siguen desplegados en la Guajira venezolana.

El alto funcionario agregó que desde el año 2022 se han incautado más de 100 toneladas de sustancias ilícitas en ese sector del Catatumbo, al tiempo que indicó que la zona del otro lado de la frontera colombiana tiene un alto cultivo de coca.

Finalmente, reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destruido diversos campamentos usados para delinquir.

"Más de 27 campamentos de droga, dormitorios, entrenamiento, laboratorios químicos, construcción de submarinos, construcción de armas y más de 70 pistas clandestinas, desde el año 2022, se han desmantelado", dijo Padrino en televisión nacional.

