Vuelo 61 del Plan Vuelta a la Patria retorna 184 venezolanos desde Texas

Este viernes 22 de agosto, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo número 61 procedente de Harlingen, Texas, con 184 ciudadanos venezolanos, conformada por 144 hombres, 18 mujeres, 10 niños y 12 niñas, quienes fueron recibidos bajo condiciones de respeto y atención integral, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades migratorias.

La operación forma parte del Plan Vuelta a la Patria, mecanismo impulsado por el Gobierno Bolivariano para facilitar el retorno voluntario de connacionales que se encontraban en el extranjero. Este programa contempla asistencia médica, orientación institucional y apoyo para la reincorporación plena a la vida nacional.

Un día antes, el 21 de agosto, se registró también la llegada del vuelo 60 desde México, con 313 venezolanos a bordo. Este grupo incluyó 69 hombres, 108 mujeres, 61 niños y 75 niñas, quienes también recibieron atención médica y acompañamiento para su integración social y económica.

En la misma jornada, otro vuelo proveniente de Bolivia trasladó a 59 ciudadanos venezolanos, entre ellos 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y siete niñas. Todos fueron recibidos en condiciones de seguridad y con el respaldo institucional correspondiente.

Con estas acciones, el Estado venezolano continúa fortaleciendo sus políticas de protección social y reafirma su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos en el exterior. El Plan Vuelta a la Patria se mantiene activo en diversos países, para articular esfuerzos diplomáticos y logísticos para garantizar un retorno ordenado y digno de los venezolanos en el exterior.

