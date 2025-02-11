VUELTA a la patria: llegaron a Maiquetía aviones con deportados

En horas de la noche de este lunes 10 de febrero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Maiquetía Simón Bolívar, el primer vuelo de Conviasa con deportados venezolanos procedentes desde Texas, Estados Unidos.

Asimismo, minutos más tardes aterrizó el segundo avión con migrantes venezolanos.

Los connacionales fueron recibidos por el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

El presidente de la república, Nicolás Maduro, informó en su programa con Maduro+ que casi 190 connacionales fueron recogidos en Estados Unidos, como parte del Plan de Vuelta a la Patria.

Más temprano, el jefe de Estado subrayó que este hecho se produce tras las conversaciones que sostuvo con el enviado especial y embajador de Estados Unidos, Richard Grenell, quien además supervisó el primer vuelo de repatriación.

