Vuelven a Venezuela 208 migrantes desde EEUU, entre ellos una niña "separada" de su madre

Un total de 208 migrantes venezolanos retornaron este miércoles al país en un vuelo de deportación desde la ciudad estadounidense de El Paso, Texas.

En el avión, operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, viajaban 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y diez niños, además de una niña venezolana de siete años que, según el Ministerio de Interior, fue separada y retenida por las autoridades estadounidenses.

Según la nota oficial, este corresponde al vuelo número 79 de repatriación de venezolanos, la mayoría provenientes de Estados Unidos, en lo que va de año. Los retornados reciben acompañamiento integral para su reinserción en el país, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Noticia al día / EFE