¿Y si miramos está lunota para enamorarnos?

Es noche de poetas , una luna roja que aparece titilante y nos invita a la pasión. Y nos besamos, y estremecidos, vemos su hermosura que brilla cual fuego artificial, devolviendo así una claridad, que con mi sombra somos tres los amantes de esta noche.

En el cielo nocturno maracaibero, la luna luce brillante cual farol ardiente que crea la atmósfera perfecta para una noche romántica.

¿Y si la vemos teniendo al lado a quien amamos? o ¿si dejamos que su resplandor renueve el recuerdo de lo bello? Y ¿si hacemos esta noche un momento perdurable que resuma todo cuanto nos quisimos? Y ¿si es punto para rememorar abrazos? …luna grande, inmensa de belleza y eternidad …

Un símbolo de amor en la eternidad, se espera que la majestuosa luna nos regale un espectacular color rojo como la sangre, como el pacto entre amantes, la luna, el sol y la tierra en alineación perfecta causarán un fenómeno astronómico que solo podrá verse de nuevo dentro de más de 20 años.

La luna, con su luz suave y su misterio, nos invita a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Nos recuerda que, aunque las noches puedan ser oscuras, siempre hay un destello de luz que nos guía. Así, cada vez que levantamos la mirada, encontramos un motivo más para amar y ser amados, para celebrar las relaciones que enriquecen nuestras vidas y para agradecer por la belleza que nos rodea.

El momento más mágico, se presenciará la madrugada de este jueves al viernes, donde la Luna de Sangre, en un eclipse total se teñirá de rojo y atenuará la noche.

En el año 2048, esta misma luna, o quizás otra de inmensa belleza volverá a brillar rememorando el recuerdo de aquellos que nos detuvimos a mirar el firmamento y disfrutamos con pasión del majestuoso momento.

