Viernes 19 de septiembre de 2025
Yoaibimar Daal en exclusiva: Además de cantante, se propone ser una exitosa mujer de negocios

Los esfuerzos son dedicados al gran amor de su vida, su hijo La venezolana Yoaibimar Daal, quien inició su faceta…

Por Ernestina García

Yoaibimar Daal en exclusiva: Además de cantante, se propone ser una exitosa mujer de negocios
Los esfuerzos son dedicados al gran amor de su vida, su hijo

La venezolana Yoaibimar Daal, quien inició su faceta como cantante, asegurando que se convirtió en una persona diferente al corregir algunos errores de su vida, habló con Noticia al Día sobre sus nuevos proyectos como cantante y madre, revelando que también piensa incursionar en el negocio de Bienes Raíces.

"Gracias al equipo de trabajo que tengo, ellos hicieron que sacara la mejor versión de mí. Mi familia me ha manifestado que está orgullosa de mí y eso me da valor para seguir adelante", señaló.

Yoaibimar Daal, quien nació en Caracas, pero se crió en el estado Falcón, comentó a Noticia al Dia que reveló su historia a un compositor y este la plasmó en el tema ‘Mi razón de ser’, el cual está dedicado a su hijo.

"Las cosas con el favor de Dios se están dando y su tiempo es perfecto. Vamos paso a paso. Agradezco a todas las personas que hicieron realidad mi proyecto", expresó la venezolana radicada desde hace dos años en Nueva York, EEUU.

Daal detalló que le gusta la música y que todo este esfuerzo se lo dedica a su hijo.

Otro proyecto de la venezolana es convertirse en una mujer de negocios al incursionar en bienes raíces y para eso se está preparando. "Lo hago porque quiero ser alguien en la vida".

Yoaibimar se está preparando para ser una estrella de la música y deja este mensaje:

Entre sus proyectos está capacitarse para seguir cantando, ya que le gustaría convertirse en una estrella de la música.

Con respecto a la selva de Darién y la salud de su hijo expresó: "A las personas les dejo el mensaje que no hagan la travesía en esa selva, porque es mucho riesgo. No lo volvería hacer porque mi hijo salió grave de ese lugar".

Dicho esto, agregó: "Gracias a Dios, con la atención médica que recibe mi niño, convulsiona menos".

Yoaibimar es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Con esfuerzo, dedicación y amor, ha podido sacar adelante a su hijo, quien es lo más importante en su vida.

