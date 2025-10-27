66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

La Memoria Institucional es fundamental. Cada etapa, tiene su significado y aportes, bases necesarias para seguir adelante.

En la etapa fundacional de nuestra Facultad, en mi condición de estudiante y dirigente estudiantil, tengo mi visión particular que quiero compartir.

El Decano designado para la Facultad, fue el eminente académico y posterior Rector de nuestra Universidad, el Dr. J.M. Delgado Ocando.

Su separación o renuncia, no conozco las causas ni circunstancias, fue al poco tiempo de iniciadas las actividades, designándose para Decano al Dr. José Antonio Borjas Sánchez, otro distinguido académico.

En la galería de Decanos, que se acompaña, hay que corregir la cronología, en lo que respecta al Decano J.A Borjas Sánchez, que lo fue desde el mismo momento que renuncia el Dr. Delgado Ocando.

En esa época, los dos primeros Decanos eran designados por el C.U. aunque en el periodo siguiente, el Dr. Borjas Sánchez fue electo, y fue elegido, con un gran consenso, académico y político.

Quizás por sus ideas, de persona culta y respetuosa, del pluralismo y por su personalidad abierta y amigable.

En un período de gran politización partidista en el país, recién caída la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, la política nacional y universitaria, se generaba desde los principales partidos: AD, COPEI, URD, PCV.

El Dr. Borjas Sánchez integró su equipo académico de Directores, con militantes o independientes simpatizantes de los 4 partidos, medida acertada, ya que con ello garantiza a la nueva Facultad, gobernabilidad, estabilidad, desarrollo, convivencia y pluralismo.

En cuanto a su equipo de Directores y Profesores fundadores, jugaron papeles estelares, en Educación, la Escuela más numerosa y compleja, el Dr. Raúl Osorio en Comunicación Social, los Profesores Sergio Antillano e Ignacio de la Cruz, verdaderos Maestros en el Área. En Letras, el Dr. José Pascual Buxo, Agustín Millares Carlo, Carlos Sánchez, José Antonio Castro, Esther María Osses. En Filosofía, el Dr. Adolfo García Díaz. En Bibliotecología y Archivología, su inspirador y fundador, el Dr. Agustín Millares Carlo.

Seguramente he obviado otros nombres importantes, pero estos nombrados, eran para mí los más conocidos e influyentes.

En Historia, el Maestro Luis Arconada, Juan María Echeverria y Manuel Caballero y desde la UCV, con sus libros y conferencias, el Dr. Germán Carrera Damas.

Era una Facultad, pletórica, vital, discutidora y crítica, así la recuerdo. Había otras dependencias y Menciones y con figuras muy relevantes, pero no es mi propósito en esta nota, ser exhaustivo y menos pretender una historia de la Facultad.

En mi gestión decanal, fraguó la Carrera de Educación Física y Deporte y la idea y propuesta fue hecha y elaborada por el Arquitecto Vera Guardia. Todo el mérito para él, apenas me limité a apoyar la idea y gestionarla como Decano.

Igualmente, el Proyecto de una Escuela de Arte para la Facultad, cuyos impulsores fueron varios amigos: Lía Bermúdez, Sergio Antillano, Francisco Bellorín, Ignacio de la Cruz y Lilia. Lamentablemente, no eran tiempos propicios.

Ya como Rector, se presentó el Proyecto, no de una Escuela de Arte sino de una Facultad de Arte, la actual FEDA, que tiene prehistoria, historia y los éxitos de su consolidación.

Para definir el proyecto, se nombró una Comisión y el aporte fundamental, a mi juicio, fue el de Manuel Espinoza y Alfredo Chacón, que en aquel momento dirigían en Caracas el Instituto de Arte Armando Reverón y Espinoza terminó dirigiendo el MACZUL.

Mi gran amigo Américo Gollo formaba parte de la Comisión inicial, igual que Andrés García y otros, y acertadamente, se mantuvo la continuidad del Proyecto, siendo Rector el Dr. Neuro Villalobos, y con la acertada designación de Américo como Decano y su gran labor al respecto.

Nuestra Facultad de Humanidades y Educación ayuda a hacer grande a LUZ y tres Rectores han salido de ella. 66 años de andadura académica, el futuro la sigue convocando y estoy seguro, que nuestra Facultad le seguirá haciendo honor a su tradición.

En cada gestión decanal, hubo importantes logros. Cada Decano dio lo mejor de su talento y esfuerzo. Cada periodo decanal tuvo sus éxitos y circunstancias diferentes. Cada Decano fue amigo de los otros Decanos, en las diferencias, todos nos respetamos.

Un hecho a destacar, son las Decanas, Imelda, Ana Mireya, Ana Olano, Judith, actual Rectora y Doris, mi cariño a todas.

Un recuerdo afectuoso, al Dr. Delgado y al Dr. Borjas Sánchez, Cesar David, Alfredo, Dario, gran amigo, y a Nerio y a Ángel, larga vida.