Domingo 24 de agosto de 2025
Opinión

Aurora Boreal que me ilumina (Alejandro Vásquez Escalona a Selenia)

Por Alejandro Vásquez Escalona

Por Noticia al Dia

Aurora Boreal que me ilumina (Alejandro Vásquez Escalona a Selenia)
Por Alejandro Vásquez Escalona                                                                                                                       

La mujer escucha con cara de fastidio. De tedio vespertino. Áspero el ambiente. Olor a tregua de guerra fría. Terminaste, pregunta. La miro lo más ecuánime posible. Apago la computadora. Me oyó pienso. Escribir es un arrebato. Leerle a otro un desbarranco emocional. La muchacha cruza la pequeña cocina hacia su habitación. Escribiendo esas tonterías, no traerás comida a la casa. Pies sobre la tierra. Vives como en el aire, sentencia. Me escuchó también, vuelvo a pensar. Respiro profundo. Me lavo por dentro la ansiedad. Agradezco con un silencio largo. Nado en el aire cuando termino un cuento. Emerjo de un trance donde me borro. Sólo existen las palabras braceando en cuartillas digitales.

Ella se coloca en cuclillas para curiosear los pequeños objetos que vende el mercader: Dos cuchillos de cocina toscos. Uno oxidado. Dos libritos de catecismo decolorado. Desgastado por manos creyentes. Una cámara fotográfica casera sobre su cajita desgastada también. Una navaja multiusos con cubierta de hueso sucio. Otra navaja tapa roja y una cadenita de cuentas plásticas de colores con un círculo de metal y el símbolo de la paz adentro. Unas lentinas para bucear. Un estetoscopio médico. Los ojos marrón claro rayados de la muchacha muestran su embeleso. Me acuclillo también. Es una belleza, un Objeto encontrado. Le hablo de Eugene Atget el fotógrafo que sedujo a los surrealistas parisinos con sus imágenes alocadas, pero serenas, quizás ingenuas: Un vestido de novias conviviendo con una sarta de chorizos y una silla de montar exhibidos en una vidriera. Me mira y pareciera desear inundarme con el aliento silvestre de su boca. Con la brisa silvestre de su cuerpo. El mercado es un río. La gente sus aguas caudalosas y extensas. Los murmullos matizados por alguna voz en alto son inútiles. No los escuchamos.

A media mañana la vi llegar en su bicicleta negro opaco. La esperaba desde una hora atrás. Tenía mi cámara. También me desdoblo cuando fotografío. Lento. Preciso. Suave. Sin heroísmo de instantes fugases. Sin futuro. La observo cuando aún no detiene su marcha. Un velo de desencanto atraviesa la mirada. Es la segunda vez que la veo. Detiene su bicicleta. Su delgadez morena. Sus ojos como les conté, explosionan mi encanto. La abracé, cálidamente.

 Ayer me escribió desde su móvil: Hola luminoso ser, ¿cómo estás?… Cuando leí tus relatos me enamoré de la manera cómo describes los colores. Es una mirada de fotógrafo. Me encanto la relevancia poética que le impregnas a los colores en estos dos cuentos. Eres como un mensajero de la luz. Flipé con sus palabras. Me enredé. Le respondí con algo tal vez kirsch. La cursilería también es válida cuando vuelas.

Espero a la muchacha del domingo. De la posible visita al Contemporany Space Art. La luz solar del otoño atraviesa los verdes de la arboleda urbana. Miro la pared blanco hueso del lado opuesto de la calle. La sombra de un latoncillo publicitario se escurre sobre el muro similar a una espada vertical inclinada. Atravieso la vía. Ausencia de autos. Me detengo. Encuadro el símil de espada en plano de conjunto. Miro una pareja que camina por la acera hacia donde estoy. La mujer arrastra una maleta negra. El hombre camina un poco adelante. Bermudas negras, remera gris. Un perrito atado del cuello casi lo arrastra. Click. Click. Dos.

La mañana le muerde las pisadas a la tarde. Caminamos. Ella empuja la bicicleta negro opaco del lado izquierdo. Estamos cerca de mi casa, pero ando extraviado en su conversación. Desorientado como colegial ante la chica por la que todos se babean. Por ésta calle llegás a la plaza ubicada a dos cuadras de tu hogar. Se detiene. Me mira. La abrazo ahora más cálidamente.  Monta en su bici. Se aleja. La observo en silencio. Siento que todo territorio bajo la bóveda del cielo es mi país. Que una muchacha en ese universo inabrazable es la aurora Boreal que me ilumina. Mañana escribiré otra vez.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

