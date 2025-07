Comenzó la campaña: ¡Basta de realidades, queremos promesas! (Víctor Álvarez R.)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Comenzó la campaña electoral relámpago para los comicios municipales del 27 de

julio en los que se elegirán 335 alcaldes y 2.471 concejales. Los partidos políticos

tienen una razón de ser: conquistar el poder para servir al interés común. Se

diferencian por su ideología, doctrina y estrategias. Su acción política es una

combinación de razón y emoción, de inteligencia y pasión.

Tal como ocurre en otros países, también en Venezuela los partidos políticos han

perdido vigencia como medio de organización y participación ciudadana. La

mayoría exige democracia y alternancia en el poder, pero no celebran elecciones

internas para renovar sus directivas, los viejos dirigentes le cierran el paso al

nuevo liderazgo, dando origen a pugnas internas que ha servido de pretexto para

judicializarlos, intervenirlos y entregarles su conducción y símbolos a disidentes

que tampoco cuentan con el apoyo y reconocimiento de las bases del partido.

Las organizaciones políticas están muy desprestigiadas y no dan señales de

reinventarse para desarrollar nuevas formas de conexión con la sociedad. Al no

generar propuestas para resolver la problemática concreta que azota a la gente, el

debate político-electoral se llena de ataques y contra ataques personales. Los

partidos viven sumergidos en sus crisis internas y pugnas con otros partidos

donde el desprecio, la descalificación y el insulto parecieran ser los principios

rectores de la acción política venezolana. Es la política del escándalo que

exacerba las bajas pasiones y agravan el desgano y la apatía electoral.

El elector no se siente motivado por la pobreza y vacuidad de un discurso político-

electoral que se limita a describir una problemática que ya conoce muy bien

porque la sufre y padece día a día: quiere escuchar propuestas concretas para

solucionar los problemas concretos que atormentan su cotidianidad. Quienes se

limitan a criticar sin proponer demuestran desconocimiento e incomprensión de los

problemas reales que afectan a la gente. Para conectarse con el sentir del elector,

los partidos políticos están llamados a fortalecer su capacidad de análisis y

comprensión de la realidad a transformar, ofrecer un programa de gobierno

atractivo que estimule a votar, postular buenos candidatos -con liderazgo y

capacidad de gestión-, y contar con una maquinaria electoral capaz de organizar y

movilizar al electorado descontento.

Una campaña electoral siempre es una oportunidad para fortalecer las

organizaciones políticas al incorporar nuevos simpatizantes, activistas y militantes.

Las campañas electorales casa por casa, en contacto directo con los electores,

abren canales para escuchar las necesidades y demandas de la gente y orientar la

respectiva oferta electoral con propuestas sensatas y viables para resolver una

problemática que suele estar relacionada con el rescate de los espacios públicos,

la seguridad ciudadana, la repotenciación de los servicios de agua, electricidad,

gas, telecomunicaciones, educación y salud en el municipio.

Participar en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen

siempre dejará un saldo organizativo para mantener el contacto con el sentir de la

gente, movilizar a los electores y defender los votos en la próxima elección.

Mientras que con la abstención las organizaciones políticas quedan

desmanteladas, no acumulan fuerzas y, por el contrario, pierden los espacios de

resistencia y lucha institucional que sirven de vasos comunicantes con los

electores, sus necesidades y sus demandas.

Para superar el shock postraumático que dejó el inesperado y sorpresivo resultado

anunciado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y que se

expresó en la apatía y desmovilización que facilitó el triunfo de los candidatos

oficialistas en las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo de 2025,

la campaña electoral para las elecciones de alcaldes y concejales debe ser

enriquecida con una oferta programática que estimule a votar por la visión del

municipio que se quiere y puede construir. En función de romper la inercia

abstencionista, el elector debe ser motivado con diferentes propuestas que le

permitan analizar y evaluar los pro y contra de cada una, las ventajas y

desventajas de las alternativas que se le ofrecen para mejorar la calidad de vida

en el municipio donde habita.

Quienes se propongan capitalizar electoralmente el descontento nacional tienen

que ofrecer al elector una alternativa superior a la de su competidor. De lo

contrario su aspiración política será vista como simple ambición personal y serán

considerados como más de lo mismo, o más de lo peor.