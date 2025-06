¿Cuál es el impacto económico de las sanciones? (Víctor Álvarez R.)

Las sanciones petroleras prohíben a las empresas estadounidenses extraer y

comercializar el petróleo venezolano, así como la compra de insumos y diluentes

para mejorar y refinar los crudos nacionales. Para evadir las sanciones petroleras,

el gobierno venezolano recurre a transacciones secretas con aliados a los cuales

concede grandes descuentos para que se arriesguen a exportar el petróleo

venezolano, y les acepta elevados sobreprecios en los fletes para que transporten

el crudo venezolano a los mercados asiáticos.

Las sanciones financieras bloquean e inmovilizan depósitos de la República; los

tenedores privados de bonos de Pdvsa y la República no los pueden negociar ni

transferir; bancos estadounidenses han cerrado unilateralmente las cuentas de

empresas, organizaciones y personas venezolanas, lo cual impide recibir y realizar

transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.

Las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o

extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-

venta de bienes y servicios con empresas del gobierno venezolano. Pdvsa,

Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido

sus tradicionales proveedores estadounidenses. Así se han roto las redes de

suministro y cadenas de valor internacional en las que Venezuela estaba

incorporada. Ciudadanos estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto

de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno

venezolano.

La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno

venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo

de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta

encarcelados. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario se está

llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública venezolana, los

proveedores internacionales prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente

sus relaciones económicas y comerciales con Venezuela.

Pero después de varios años de sanciones financieras, comerciales y petroleras,

los hechos indican que estas medidas no funcionaron para forzar el cambio en el

mando político con el que justificaron su aplicación. Por el contrario, la

sobreaplicación de las sanciones ha causado graves daños colaterales a las

familias, empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos

humanos, agravando aún más las precarias condiciones de vida de los sectores

más empobrecidos y vulnerables de Venezuela.