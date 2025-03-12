El Rey Donald II y el viejo continente (Por Omar Muñoz Rodríguez)

Fueron las palabras de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen tras el lamentable acorralamiento, sin mesura, al que fue sometido el Presidente Ucraniano Volodimir Zelensky a manos de su homólogo estadounidense y su singular vicepresidente JD Vance. En un giro, cuanto menos vergonzoso de lo que pareciese a donde va dirigida la nueva política exterior del hegemón mundial y principal guardián de las libertades occidentales desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha encendido las alarmas, no solo en Estados Unidos, sino de sus principales aliados históricos como es Europa.

Lejos, muy lejos, ha quedado el orgullo republicanista de los que se enorgullecen de figuras inquebrantables ante la amenaza rusa como lo fue Ronald Reagan.

En tan sólo seis semanas de Gobierno, del “Rey Ronald II” como lo llama el agudo periodista y escritor John Carlin, ha hecho de Canadá un enemigo vecinal; de México un estado fallido, señalándole como creador y productor de todas las desgracias que aquejan a los estadounidenses. Adicionalmente, ha intentado “comprar” Groenlandia, a pesar de que es tierra soberana y no está a la venta, y por si fuese poco, creo que el mayor exabrupto es la propuesta de la creación de una especie Atlantic City en Gaza, por supuesto, no sin primero exiliar de nuevo al pueblo palestino.

El rey Donald II, esté que apenas inicia su segunda administración, pretende manejar la geopolítica, los hilos históricos, las alianzas diplomáticas como si aún estuviese siendo jurado de un reality show. Lo que pretenden el Presidente Trump y su mascota de vicepresidente, no es un cese de la guerra, sino una capitulación de los ucranianos. Esta visible inclinación del Rey Donald hacía el tirano, invasor, asesino de sus adversarios, y violador de derechos humanos, corrobora lo escrito por el ex Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien en sus memorias tituladas “La Habitación Donde Ocurrió”, en el señaló ser testigo de conversaciones y relatos del actual Presidente, con especial empatía y debilidad tanto por Putin, como otros líderes autoritarios de la talla de Xi Jin Ping, Recep Erdogan, Kim Jon-Um y Victor Erdogan.

Pareciera por los hechos que no hay mayor diferencia en los rasgos totalitarios entre este grupo de sátrapas y el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Como dijo recientemente el Presidente Emmanuel Macron “La agresividad de la Rusia de Putin no conoce fronteras”. El esfuerzo que están llevando a cabo el Primer Ministro inglés Keir Starmer, el Presidente Macrón y el estoico e inamovible Zelensky, es admirable; sin embargo, se necesitará de una coordinación sin precedentes de los 27 países miembros de la Unión Europea para hacerle frente a los anhelos megalómanos del exagente de la KGV.

Es la hora de Europa.

Omar Muñoz Rodríguez

Politólogo

Noticia al Día