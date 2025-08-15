Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

La dinámica de los acontecimientos, indica que los acuerdos entre el Gobierno Norteamérica y el Gobierno Venezolano, en materia energética, se ha puesto en marcha. Chevron, reinicia sus operaciones, a través de las empresas mixtas previamente constituidas. Se pone en marcha toda la logística para extraer, transportar y comercializar el petróleo, en los términos acordados y e acuerdo con la licencia especial emitida por OFAC.

Insisto. El tema económico y geopolítico, están por encima del tema político.

Esta rehabilitación de Chevron, abre los caminos para empresa con Repsol, ENI, empresas Francesas, Chinas y empresas de Servicios Norteamericanas, etc.

En el Mapa geopolítico de la producción de hidrocarburos, Venezuela tiene un rol muy importante, en cuanto a la capacidad y potencial de producción y la estabilidad del mercado mundial del petróleo.

Por lo pronto, es urgente y necesario, recuperar y adecentar a PDVSA. Hacerla más eficiencia, transparente y rentable para el beneficio de nuestro país.

En la medida que Pdvsa sea más competitiva, en esa misma medida se abrirá espacios para la inversión propia y producir más barriles de petróleo.

