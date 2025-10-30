La geopolítica del petróleo y el interés de Trump por Venezuela (Víctor Álvarez R.)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La geopolítica del petróleo tiene que ver con la influencia de este recurso en la configuración del espacio energético mundial, las relaciones internacionales y el poder global. De allí la importancia de analizar y comprender las implicaciones que tiene su distribución desigual entre los países, la influencia y control que ejercen las grandes potencias consumidoras sobre los países productores, los sistemas y rutas del transporte por donde pasa el petróleo y la evolución del consumo por países, regiones y en el mercado global.

Esta complejidad configura alianzas estratégicas entre productores y consumidores de petróleo, pero también genera rivalidades y conflictos entre las potencias consumidoras que se disputan el suministro estable y seguro del recurso. El control de los yacimientos de petróleo y gas es la verdadera causa de los conflictos de las grandes potencias con los países petroleros, pero suele ser encubierta bajo una narrativa que presenta otras motivaciones relacionadas con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo o contra el narcotráfico. En torno a estas causas tan sensibles para la opinión pública mundial se construye un relato que justifica la injerencia, ataques letales o intervención militar para forzar un cambio de régimen en los países petroleros.

Cada vez que estalla una guerra reaparece la preocupación de que el precio del petróleo rompa la barrera de 100 $/b, con su impacto inflacionario y recesivo en la economía global. La guerra de Rusia contra Ucrania y la inestabilidad en el Medio Oriente crean un ambiente de incertidumbre que influye en el comportamiento de los precios del petróleo, los combustibles y la energía. La dependencia y vulnerabilidad de EEUU en relación con lo que pase en los países productores de petróleo lo ha obligado a diversificar las fuentes de energía y a explotar nuevos tipos de petróleo. Gracias al fracking, la producción de petróleo en EEUU alcanzó un récord histórico de 13,64 MMBPD, pero a este ritmo sus reservas alcanzarán apenas para una década.

La Administración Trump se propone elevar el nivel de la Reserva Estratégica de Petróleo a 700 MMB y para lograrlo necesita inyectar 300 MMB. Según el Departamento de Energía, las reservas subieron de 346 a 380 MMB cuando Chevron recibió una licencia para reactivar sus operaciones en Venezuela. Pero las alianzas del gobierno venezolano con rivales geopolíticos de EEUU preocupan a la Administración Trump y apuran su interés por recuperar el control de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Esto explica las maniobras militares, los ataques letales y las operaciones encubiertas que Trump lleva a cabo para forzar un cambio de régimen en Venezuela y contar con un gobierno que le asegure a EEUU un suministro estable y seguro de petróleo y energía a largo plazo.

Importancia económica y geopolítica del petróleo

​El petróleo juega un importante papel en la economía y geopolítica mundial. El consumo global superó los 100 millones de barriles diarios (MMBD), anualmente se extraen 40.000 millones de barriles y las reservas probadas garantizan petróleo por más de un siglo. El petróleo supera a las energías alternas en concentración energética, aporta el 33% de la matriz energética mundial, el 52% se destina al sector transporte y representa el 95% del consumo energético en ese sector. Para la comercialización y transporte de petróleo se cuenta con toda una red de oleoductos, tanques, muelles, buques de transporte y refinerías que cubren el mercado global.

El petróleo seguirá teniendo una extraordinaria importancia económica y geopolítica mientras tenga un peso significativo en la matriz energética global. Esta necesidad vital mueve el interés de los países consumidores para tejer alianzas estratégicas con los países productores, interés que es influido por factores como:

​Concentración geográfica: Las mayores reservas probadas de petróleo del mundo se concentran en un número reducido de países, principalmente en el Medio Oriente (Arabia Saudita, Irak, Irán), Latinoamérica (Venezuela) y Rusia.

​Organismos de control de la producción y los precios: La OPEPejerce una influencia significativa en el mercado petrolero internacional toda vez que produce casi el 40% de la demanda global y concentra el 80% de las reservas probadas, lo que se traduce en una indiscutible capacidad para influir a largo plazo en la producción, suministro y precios del petróleo.

Puntos Rutas de suministro: El petróleo debe ser transportado por rutas marítimas y terrestres claves. El control de estrechos marítimos vitales como el Estrecho de Ormuz (por donde pasa gran parte del crudo de Oriente Medio), el Canal de Suez o el Canal de Panamá resultan cruciales para la seguridad energética global, razón por la cual son focos de permanente tensión.

​Vulnerabilidad y expectativas: Los países consumidores dependen de las importaciones, cuestión que los hace vulnerables a las fluctuaciones de precios y a la inestabilidad en las regiones productoras. Cualquier conflicto que amenace con interrumpir el transporte por las rutas del petróleo dispara los precios, con su inevitable impacto en la actividad económica y la inflación.

La política petrolera

La política petrolera es el conjunto de decisiones, lineamientos, leyes y acciones que un Estado establece para la administración, regulación y explotación de sus recursos de petróleo y gas natural, con el fin de alcanzar objetivos estratégicos en lo económico, político, social, ambiental y geopolítico. Abarca la gestión de toda la cadena de valor de los hidrocarburos -desde el subsuelo hasta el consumidor final-, y se articula a través de varios medios e instrumentos:

​Propiedad y control: Define si los yacimientos son propiedad pública nacional y establece el grado de participación y control del gobierno en las actividades de exploración, producción, refinación y comercialización, así como el grado de participación del sector privado en las empresas mixtas que operan en los diferentes eslabones de la cadena de valor.

​Marco legal y fiscal: Incluye los mandatos constitucionales y las leyes de hidrocarburos, el régimen de regalías, impuestos y contratos que rigen la relación con las compañías privadas nacionales o extranjeras que invierten en el sector.

​Objetivos macroeconómicos: El Estado busca maximizar la renta petrolera a través del cobro de regalías por la liquidación de un recurso natural no renovable, y con estos recursos asegurar el financiamiento del presupuesto nacional y la estabilidad macroeconómica.

Producción y precios: En coordinación con la OPEP y OPEP+, la política petrolera define el nivel de producción que influye en el nivel de precios, así como las estrategias de comercialización para influir en los mercados internacionales y defender los intereses de los países productores.

Mercado Interno: Regula el suministro y el precio de los combustibles y derivados en el mercado nacional, lo que a menudo implica mantener significativos subsidios, como los que se otorgan a la gasolina y el gas doméstico.

Distribución de la renta petrolera: Determina cómo se invierte o distribuye el ingreso petrolero en función del Plan de la Nación. La disputa por sacar ventaja en el reparto de la renta petrolera ha sido una de las causas del conflicto político venezolano que enfrenta a quiénes se pronuncian a favor de destinar la renta al desarrollo económico (capitalismo rentístico) y quienes están a favor de destinar el mayor porcentaje a la inversión social (neorentismo socialista)

En el caso de los países productores, la diplomacia petrolera utiliza el petróleo como un medio de influencia económica y geopolítica, ya sea a través de acuerdos de suministro, alianzas energéticas o programas de ayuda. Es un instrumento de política exterior que va moldeando las relaciones y alianzas entre los países productores de petróleo y los países que necesitan este recurso.

La propiedad estatal sobre Pdvsa le permite al Estado venezolano implementar una diplomacia petrolera que promueve la cooperación e integración económica internacional y representa una poderosa palanca para influir en las relaciones con otros países. Un ejemplo es el caso de Petrocaribe, un acuerdo de cooperación que suministró petróleo en condiciones preferenciales a países con los cuales el gobierno venezolano se propuso construir apoyos internacionales y alianzas geopolíticas.

Los países productores también han utilizado el petróleo como un arma diplomática y geopolítica. Un ejemplo clásico es el embargo petrolero árabe de 1973 que utilizó la restricción del suministro para influir en la política exterior de los países consumidores.

Pero las potencias consumidoras también utilizan las sanciones como presión para forzar cambios de régimen en países petroleros, controlar sus reservas y lograr un suministro estable y seguro de energía a largo plazo. Grandes productores como Irán, Rusia o Venezuela sufren sanciones petroleras que tienen como fin estrangular su capacidad financiera y cambiar el gobierno, o para que estos gobiernos cambien sus políticas no alineadas con el interés de las potencias consumidoras.

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, la política petrolera pasó a ser el eje central de la política nacional y tiene una profunda incidencia en la organización social, la política interna, la actividad económica y las relaciones internacionales. Los principios rectores de la política petrolera de Venezuela están consagrados en la Constitución de 1999:

El artículo 11 establece que “la soberanía plena de la República se ejerce sobre los recursos del suelo y el subsuelo”.

El artículo 12 establece claramente que “los yacimientos mineros y de hidrocarburos (…) son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.”

En el artículo 302 “El Estado se reserva, mediante la Ley Orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.”

En el artículo 303 “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”

La Constitucional Nacional es el proyecto de país aprobado por la mayoría de los venezolanos y cualquier cambio en sus fundamentos debe ser consultado y aprobado en un referendo constitucional. En caso de privatizar Pdvsa, la industria petrolera venezolana quedaría subordinada a intereses particulares y dejaría de responder al interés nacional. El Estado no solo perdería su influencia geopolítica, también perdería su capacidad de instrumentar la política petrolera,la diplomacia petroleray la geopolítica del petróleo en función de impulsar el desarrollo económico y social de la Nación a través de procesos de cooperación e integración comercial y económica.