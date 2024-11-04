Viernes 22 de agosto de 2025
Opinión

La lectura es una pasión relajante que da salud (por Vinicio Díaz Añez)

Hay quienes aseguran que un buen libro es como una buena cena. Los que sostienen esta aseveración son por supuesto…

Por Andrea Guerrero

La lectura es una pasión relajante que da salud (por Vinicio Díaz Añez)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hay quienes aseguran que un buen libro es como una buena cena. Los que sostienen esta aseveración son por supuesto aquellas personas que han asumido desde muy temprano la lectura como un hábito, como una pasión o como un vicio que han mantenido con el paso de los años como si tratara de un rito sagrado.

En un mundo donde la imagen y la tecnología ejercen prácticamente un dominio casi absoluto, la práctica de la lectura pareciera haber pasado a un segundo plano. Puede que en este momento existan más personas que hayan conocido por medio del cine o de la televisión las adaptaciones de las más célebres novelas de la literatura mundial, y apenas un reducido número de ellas descubrieran la existencia de esas mismas obras leyendo los libros producidos en papel y cartón.

Lo cierto es que a pesar de ese desplazamiento que pudiera estar sufriendo por efecto de las plataformas de streaming, o por ese monstruo ubicuo llamado Internet, la lectura de buenos libros como ejercicio diario es un recurso que ayuda no solamente a cultivarnos intelectual y espiritualmente, sino también permite relajarnos y buscar a través de las páginas de una novela, un cuento o un texto de poesía, gratos momentos de reflexión y hasta de encuentro con nosotros mismos.

Y es que cuando tenemos un libro en las manos – sobre todo si es de ficción como es el caso de una novela o de un cuento – los personajes, situaciones, dramas y conflictos que se suelen encontrar en este tipo de narración hacen que nos sumerjamos, sin que nos demos cuenta, en un mundo mágico indescriptible que nos despega por completo de la realidad verdadera.

Esa desconexión con el mundo real nos transporta a su vez a un universo distinto al que cotidianamente nos enfrentamos y, es allí, justamente, donde reside la importancia de la lectura, pues ésta cuando suscita ese efecto de despegue sano de la realidad, está sin duda actuando como una suerte de terapia. Una terapia por cierto muy su géneris con la cual no solamente estamos recibiendo un mensaje de relax, sino también cultura, conocimiento y hasta ampliación de un nuestro vocabulario.

A muchos les parece la lectura una actividad fastidiosa, pero, cuán equivocadas están quienes suelen mirar los libros con gesto de displicencia. Y es que ignoran muchas de las ventajas y beneficios que se obtienen a través de los libros. Las personas que suelen tener esa impresión desagradable no han descubierto que el libro representa sin lugar a dudas una alternativa adicional para disfrutar de su tiempo libre.

La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de “el placer de leer”, y esta frase expresa una gran verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana.

La lectura puede convertirse en un hobby para toda la vida y, lo mejor de todo, es que puede practicarse en cualquier lugar y situación y a cualquier edad, en otras palabras, y esto va para aquellos que lo desconocen, leer en el mundo actual se ha convertido en un medio con el cual podemos mejorar nuestra calidad de vida.

LEER PARA VIVIR

La lectura es un hábito que se debe cultivar y éste no se hace de la noche a la mañana. Pero, como se dice, nunca es tarde para comenzar, y si usted desea incorporar a su lista de alternativas de distracción y relajamiento este interesante hábito, hágalo de la siguiente manera.

Trate de ver en un libro con el mismo interés y la misma curiosidad que suele emplear en ese periódico en el que lee todos los días las noticias que le permiten estar enterado de cuanto pasa en su entorno inmediato. Para que ese interés sobrevenga vaya a una librería y vea en los anaqueles los diferentes títulos de que tengan en exhibición.

Por lo general las librerías organizan esos anaqueles por temas, esto es, historia, geografía, novelas, poesía, ensayos, artes, música, biografías, astronomía, zoología, ingeniería, medicina, técnicos, en fin, disponen de texto sobre distintas disciplinas del saber humano.

Dentro de esa amplia gama de opciones estamos seguros que habrá un libro que le llamará la atención. Por lo general nos inclinamos por los de aventura, los de historia o las biografías. Hay quienes prefieren los que tratan el tema deportivo de los cuales en nuestro país existen varios títulos que tienen excelente contenido y presentación gráfica.

Estos últimos son por cierto altamente recomendables toda vez están basado en hechos relevantes relacionados con el béisbol, el boxeo, el hipismo, y ahora el fútbol, y ellos se encuentra no solamente un recuento de los partidos más célebres, sino historia de figuras destacadas en cada una de las disciplinas nombradas, anécdotas, fechas y estadísticas.

Leer este tipo de libro no solamente nos ofrece un momento de solaz y distracción, sino también nos proporciona temas de conversación en las tertulias familiares o entre amigos. Pero también están las novelas, la poesía, la historia, la geografía. El punto es que usted sienta la curiosidad de buscar algo en el libro que escoja independientemente de tema que trate, sin esa curiosidad difícilmente podrá tener una lectura sostenida y amigable.

La otra recomendación es que busque o seleccione un sitio para tener ese placer de leer. Puede ser una hamaca, un buen sillón, su cama, no importa. Si es de día trata de situarse donde haya suficiente luz natural para que no se le canse los ojos. Si es de noche procure agenciarse de una buena lámpara.

Por último, no incurra en el error de que los libros se leen rápidamente. Lea según el ritmo que usted prefiera, devuélvase cuando desee recordar algún pasaje que dejó atrás, subraye lo que más le llama la atención y tómese todo el tiempo posible para terminarlo, a fin de cuenta a usted nadie le está pidiendo que rinda un informe sobre lo que está leyendo. Sepa y tenga siempre presente, que el acto de escribir y leer son esencialmente actos solitarios, de placer individual.

LAS VENTAJAS DE LEER.

La mayoría de los especialistas en calidad de vida y áreas de mejoramiento emocional y psicológico, aseguran que el ejercicio de la lectura permite a una persona recibir los siguientes beneficios:

– La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.

• La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.

• La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.

• La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar.

• La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se lee se aprende.

• La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.

* La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Noticias Relacionadas

Zulia

Más de mil 200 familias zulianas beneficiadas con instalación de transformadores

Las labores fueron ejecutadas de manera simultánea por cuadrillas técnicas que se desplegaron en los 21 municipios
Opinión

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr Si bien es cierto que EEUU se convirtió en uno de los principales productores de…
Opinión

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

El piso del apartamento no está cubierto de botellas. Las ilusiones no rodaron con la noche como la canción de…
Opinión

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025