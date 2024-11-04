La lectura es una pasión relajante que da salud (por Vinicio Díaz Añez)

Hay quienes aseguran que un buen libro es como una buena cena. Los que sostienen esta aseveración son por supuesto aquellas personas que han asumido desde muy temprano la lectura como un hábito, como una pasión o como un vicio que han mantenido con el paso de los años como si tratara de un rito sagrado.

En un mundo donde la imagen y la tecnología ejercen prácticamente un dominio casi absoluto, la práctica de la lectura pareciera haber pasado a un segundo plano. Puede que en este momento existan más personas que hayan conocido por medio del cine o de la televisión las adaptaciones de las más célebres novelas de la literatura mundial, y apenas un reducido número de ellas descubrieran la existencia de esas mismas obras leyendo los libros producidos en papel y cartón.

Lo cierto es que a pesar de ese desplazamiento que pudiera estar sufriendo por efecto de las plataformas de streaming, o por ese monstruo ubicuo llamado Internet, la lectura de buenos libros como ejercicio diario es un recurso que ayuda no solamente a cultivarnos intelectual y espiritualmente, sino también permite relajarnos y buscar a través de las páginas de una novela, un cuento o un texto de poesía, gratos momentos de reflexión y hasta de encuentro con nosotros mismos.

Y es que cuando tenemos un libro en las manos – sobre todo si es de ficción como es el caso de una novela o de un cuento – los personajes, situaciones, dramas y conflictos que se suelen encontrar en este tipo de narración hacen que nos sumerjamos, sin que nos demos cuenta, en un mundo mágico indescriptible que nos despega por completo de la realidad verdadera.

Esa desconexión con el mundo real nos transporta a su vez a un universo distinto al que cotidianamente nos enfrentamos y, es allí, justamente, donde reside la importancia de la lectura, pues ésta cuando suscita ese efecto de despegue sano de la realidad, está sin duda actuando como una suerte de terapia. Una terapia por cierto muy su géneris con la cual no solamente estamos recibiendo un mensaje de relax, sino también cultura, conocimiento y hasta ampliación de un nuestro vocabulario.

A muchos les parece la lectura una actividad fastidiosa, pero, cuán equivocadas están quienes suelen mirar los libros con gesto de displicencia. Y es que ignoran muchas de las ventajas y beneficios que se obtienen a través de los libros. Las personas que suelen tener esa impresión desagradable no han descubierto que el libro representa sin lugar a dudas una alternativa adicional para disfrutar de su tiempo libre.

La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de “el placer de leer”, y esta frase expresa una gran verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana.

La lectura puede convertirse en un hobby para toda la vida y, lo mejor de todo, es que puede practicarse en cualquier lugar y situación y a cualquier edad, en otras palabras, y esto va para aquellos que lo desconocen, leer en el mundo actual se ha convertido en un medio con el cual podemos mejorar nuestra calidad de vida.

LEER PARA VIVIR

La lectura es un hábito que se debe cultivar y éste no se hace de la noche a la mañana. Pero, como se dice, nunca es tarde para comenzar, y si usted desea incorporar a su lista de alternativas de distracción y relajamiento este interesante hábito, hágalo de la siguiente manera.

Trate de ver en un libro con el mismo interés y la misma curiosidad que suele emplear en ese periódico en el que lee todos los días las noticias que le permiten estar enterado de cuanto pasa en su entorno inmediato. Para que ese interés sobrevenga vaya a una librería y vea en los anaqueles los diferentes títulos de que tengan en exhibición.

Por lo general las librerías organizan esos anaqueles por temas, esto es, historia, geografía, novelas, poesía, ensayos, artes, música, biografías, astronomía, zoología, ingeniería, medicina, técnicos, en fin, disponen de texto sobre distintas disciplinas del saber humano.

Dentro de esa amplia gama de opciones estamos seguros que habrá un libro que le llamará la atención. Por lo general nos inclinamos por los de aventura, los de historia o las biografías. Hay quienes prefieren los que tratan el tema deportivo de los cuales en nuestro país existen varios títulos que tienen excelente contenido y presentación gráfica.

Estos últimos son por cierto altamente recomendables toda vez están basado en hechos relevantes relacionados con el béisbol, el boxeo, el hipismo, y ahora el fútbol, y ellos se encuentra no solamente un recuento de los partidos más célebres, sino historia de figuras destacadas en cada una de las disciplinas nombradas, anécdotas, fechas y estadísticas.

Leer este tipo de libro no solamente nos ofrece un momento de solaz y distracción, sino también nos proporciona temas de conversación en las tertulias familiares o entre amigos. Pero también están las novelas, la poesía, la historia, la geografía. El punto es que usted sienta la curiosidad de buscar algo en el libro que escoja independientemente de tema que trate, sin esa curiosidad difícilmente podrá tener una lectura sostenida y amigable.

La otra recomendación es que busque o seleccione un sitio para tener ese placer de leer. Puede ser una hamaca, un buen sillón, su cama, no importa. Si es de día trata de situarse donde haya suficiente luz natural para que no se le canse los ojos. Si es de noche procure agenciarse de una buena lámpara.

Por último, no incurra en el error de que los libros se leen rápidamente. Lea según el ritmo que usted prefiera, devuélvase cuando desee recordar algún pasaje que dejó atrás, subraye lo que más le llama la atención y tómese todo el tiempo posible para terminarlo, a fin de cuenta a usted nadie le está pidiendo que rinda un informe sobre lo que está leyendo. Sepa y tenga siempre presente, que el acto de escribir y leer son esencialmente actos solitarios, de placer individual.

LAS VENTAJAS DE LEER.

La mayoría de los especialistas en calidad de vida y áreas de mejoramiento emocional y psicológico, aseguran que el ejercicio de la lectura permite a una persona recibir los siguientes beneficios:

– La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.

• La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales.

• La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.

• La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar.

• La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se lee se aprende.

• La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.

* La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.

Noticia al Día / Nota de prensa