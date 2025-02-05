Lunes 18 de agosto de 2025
Opinión

La licencia de Chevron (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

La renovación automática de la licencia de Chevron, para operar en Venezuela, abre la puerta para establecer mecanismos para restablecer las relaciones económicas, financieras, comerciales, sociales y políticas

Por Noticia al Dia

Dr. Hugo Hernández Raffalli. Foto: Cortesía
Dr. Hugo Hernández Raffalli. Foto: Cortesía
La renovación de CHEVRON, es altamente significativa y de trascendencia, tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

Insisto, el tema económico está por encima del tema político. En Venezuela, tiene, aún, más peso, ya que la estabilidad política, ha sido manipulada por la extrema derecha nacional, en busca de soluciones externas( sanciones, intervenciones armadas y en busca de quebrantar la estabilidad democrática.

Las soluciones serán, siempre, por los venezolanos

La renovación automática de la licencia de Chevron, para operar en Venezuela, abre la puerta para establecer mecanismos para restablecer las relaciones económicas, financieras, comerciales, sociales y políticas.

La verdad de los hechos y la realidad de los acontecimientos, harán posible el reconocimiento de la Soberanía Nacional, la Institucionalidad y la realidad de los Poderes Públicos de Venezuela.

La renovación de la licencia a Chevron, es el camino para abrir las inversiones extranjeras en el ámbito de los hidrocarburos. El Gobierno debe abrir oportunidades para la inversión privada venezolana, en las áreas no rentables para Pdvsa, en condiciones preferenciales, para estimular la formación y fortalecimiento del capital venezolano

Venezuela, está establecido las vías de entendimiento con los Estados Unidos, basadas en el respeto y soberanía . Ojalá se normalicen las relaciones comerciales, financieras, políticas y sociales, que redunden en beneficio de ambos países.

En fin, los tiempos que soplan para nuestra querida y única Venezuela, es la de prosperidad y de paz.

La licencia de Chevron

Dr Hugo Hernández Raffalli

Noticia al Día

