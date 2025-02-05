Lunes 18 de agosto de 2025
Opinión

Lo importante no es llegar (por Alejandro Vásquez Escalona)

La luz de la tarde es mansa. La noche le muestra sus arrugas. La veo que corre en una dirección…

Por Noticia al Dia

Lo importante no es llegar (por Alejandro Vásquez Escalona)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La luz de la tarde es mansa. La noche le muestra sus arrugas. La veo que corre en una dirección distinta a mi senda. Cincuenta y pocos años. Ayer la vi también. Un destello moreno de cabello crespo corto. No se le mueve con el viento. No se ha cruzado con mi trote. La imagino bonita. Es de la misma fraternidad, corredora.

A media jornada de recorrido veo a dos mujeres que caminan en sentido contario. Al otro lado de la calle. Las conozco. Piel blanca. Una ellas ojos claros como soles sobre el lago. Nos reconocemos. Me detengo. Atravieso. Nos abrazamos. Nos expresamos la alegría del reencuentro. Dos puentes que unen las islas quedan detrás. Otro está más adelante. Seguramente el agua del lago insiste en reventar las olas sobre sus pilares

 Caminan siempre unas mujeres de cincuenta años. Gordas las dos. Vestidas de negro. Otras tres mujeres entusiastas. Cincuentonas, caminan. Corren un poco. Paso al lado de ambos equipos de paseadoras. Recuerdo a Montevideo. Les digo ´Vamo arriba´ como animan los uruguayos. Quizás llevo unos dos kilómetros de trote. Un hombre que pasea a diario, le pregunto la raza de su perro. Me responde es Beagle. Se escribe Beagle Insiste. Adelanto a otro hombre. Bajito. Piel blanquirosaceo Creo que lleva vestimenta deportiva con algún escrito militar. Camina. Corre otro tiempo. Lo adelanto. Lo animo. También.

De lunes a jueves tres kilómetros. Es viernes. Bicicleteo con mi cicla anaranjada. Hice diez kilómetros. De pie sobre el segundo puente, disfruto de la huida del sol. Destellos sobre las aguas. No hay luz rojiza de atardecer. Grisáceo el cielo. Alguien viene trotando. Se detiene. Se quita los audífonos blancos. No saluda. Me aborda a quema ropa, señor, usted tienes resistencia, lo he visto antes. Cómo lo logra, pregunta. Observo que es militar. Posiblemente Guardia Nacional. No siento rechazo. Si es corredor, es integrante de la misma tribu. No existe heroísmo, le respondo. Nado, hago bicicleta y corro desde el 2002. Lo importante es una dinámica constante. Si son dos veces a la semana, dos veces. O tres. Le explico que el circuito desde Azudanza hasta el centro comercial tiene kilómetros y medio. Que lo recorro dos veces cada tarde. El militar me escucha callado. Después habla. Explica su dinámica de recorrido. No se despide. Se coloca los audífonos. Continúa su marcha. En la parte trasera de su franela (remera), se lee algo sobre el honor como divisa. El pañuelo que agita el sol sólo es un pequeñito punto en el horizonte.

Ya no corro triste como lo hacía en el pasado. Un día después de hacerlo escribía lo que pensaba cuando trotaba: ´ Paciencia y resistencia. Paciencia y resistencia. Amanecí podrido de tristeza. Salgo a trotar, pretendo reventar la melancolía contra el asfalto. Tragarme el viento salitroso del lago como antidepresivo. Desflecar la tragedia´.  Ahora la tristeza viene a veces. Ayer estaba melancólico, Hoy ando alegre. Creo que continúo detrás de los pasos del Buda como sostiene mi hermano Tarek Yorde. Quizás ando lejísimo del Nirvana, pero busco la luz. Ya cené con pan integral con avena y cereales, cuatro dólares. En este país, es costoso. Ahora bebo un trago de ron con hielo y limón. Lo compré para San Benito. Lo compartimos. Sentado en la puerta de casa, miro el lago ahogado por la casi ausencia de luz. Veo los edificios como siluetas recortados por la tijera de la noche. Observo la palmera que sembró Evalú en nuestra placita. La cerca nueva y transparente.

La crónica donde expresaba mi constante tristeza la escribí hace cinco años. La titulé Hunter. Un hombre guajiro cazaba palomas caseras con la ayuda de sus dos niños. Había hambruna. De comida. De amor. Hambruna. Esa mañana narraba lo que vi durante mi circuito de trote. La crónica finaliza con algo así: ´Termino el café. Miro el fondo blanco del pocillo, manchado de marrón. Mi mujer sigue pendiente del relato´. Al vaso de ron le quedan como dos dedos aún. Después de este, no serviré otro. Mi mujer no me alarga un café en un pocillo de peltre blanco con un gato coloreado. Es temprano. Las otras casas de la villa sólo son cobijos para el descanso. Silenciosas. Silenciosas.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Miss Zulia 2025 celebra su cumpleaños con el equipo de Noticia al Día

Miss Zulia 2025 celebra su cumpleaños con el equipo de Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

Evacuado el Times Square por amenaza de bomba

La zona de Times Square en la ciudad de Nueva York fue evacuada el lunes después de que una llamada…
Opinión

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr Si bien es cierto que EEUU se convirtió en uno de los principales productores de…
Opinión

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

El piso del apartamento no está cubierto de botellas. Las ilusiones no rodaron con la noche como la canción de…
Opinión

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025