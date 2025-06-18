Lunes 22 de septiembre de 2025
Opinión

Más allá de las máscaras (por el Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán)

No hay mayor desafío psicológico que conocerse a uno mismo, sin espejos, sin autoengaño y sin la opinión, positiva o…

Por Haroldo Manzanilla

Más allá de las máscaras (por el Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán)
No hay mayor desafío psicológico que conocerse a uno mismo, sin espejos, sin autoengaño y sin la opinión, positiva o negativa de los demás.

El auto-conocimiento solo es posible, de manera progresiva y particularmente a-posteriori. La vida-vivida siempre va por delante al auto-conocimiento.

Solo los hechos y la realidad y nuestros actos, permiten desarrollar nuestra consciencia.

De allí el simbolismo de la imagen de Janus, el dios del tiempo, de la vida y de la historia. Somos un presente, con un pasado y una posibilidad de futuro.

Nuestro pasado, individual y colectivo, está allí, ya realizado, aunque lo interpretemos de manera diversa. Inclusive podemos olvidarlo, pero el pasado existencial permanece, sino como memoria consciente se manifiesta de manera onírica e inconsciente.

Sueños, pesadillas, complejos, traumas, culpas y redenciones, todo está allí, todo permanece.

Amores y desamores, encuentros y desencuentros, éxitos y fracasos, dolores y alegrías, errores y aciertos, lugares y personas, etc.

Igual al hecho cierto, que vamos siendo pasado, solo por estar en el presente, no importa la edad, nos obliga a mirar el futuro, y este por definición es incerteza.

Y por ello la vida es inevitablemente precariedad y búsqueda, de allí la necesidad psíquica de la esperanza, tanto a nivel individual como colectivo.

El tiempo por-venir no está escrito y de estarlo, no lo conocemos.

Evitar o combatir la desesperanza individual o colectiva, es fundamental en nuestra vida personal y social.

Las crisis, como expresión genérica de problemas y conflictos, es la savia de la vida y la historia, pero gracias a ello, es que podemos avanzar.

