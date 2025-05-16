Jueves 21 de agosto de 2025
Opinión

“Mis defensas al nacer”(por la Dra. Elizabeth Coromoto Ferrer B.)

DRA. ELIZABETH COROMOTO FERRER B. “MIS DEFENSAS AL NACER.” El sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra…

Por Noticia al Dia

“Mis defensas al nacer”(por la Dra. Elizabeth Coromoto Ferrer B.)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

DRA. ELIZABETH COROMOTO FERRER B.

“MIS DEFENSAS AL NACER.”

El sistema inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones, ataca los gérmenes invasores y nos ayuda a mantenernos sanos.

Definiendo lo que significa el “Sistema Inmunológico”, decimos que se trata de un conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior del organismo, que permite mantener la homeostasis, o equilibrio interno, ante agresiones externas de naturaleza biológica (agentes patógenos) o fisicoquímicos (contaminantes o radiaciones) e internos (como las células cancerosas); condicionados por muchos factores, algunos intrínsecos del ser humano, como la edad y enfermedades asociadas, además de otros extrínsecos, como la temperatura o localización geográfica.

En el Recién nacido su sistema inmune es producto de la maduración de órganos encargados de generar respuestas, hígado, timo y bazo; además de lo que se trasmite desde la Madre, de componentes inmunológicos, siendo su alimentación con leche materna la primera forma de transferencia positiva extrauterina. Con la leche materna el Recién nacido, tiene el complemento perfecto para este inmaduro sistema inmune. Es la alimentación optima, por su contenido de factores bioactivos protectores de infecciones.

Al nacer, hay exposición a un grupo de patógenos con los que no hubo contacto y no hay protección para esto, las madres transfieren la protección pasiva en forma de anticuerpos. Este sistema Inmunitario, es producto del ambiente inmunitario durante el embrazo, su componente principal de protección trasferido a través de la placenta.

La respuesta inmunitaria es la forma como el organismo reconoce y se defiende así mismo contra bacterias, virus y sustancias extrañas; esta respuesta es inmadura, no hay memoria inmunológica frente a la infección, adquiriéndola a medida que entra en contacto con los antígenos.

Hay inmunidad pasiva, la inmunidad innata o natural comienza a desarrollarse durante la gestación y su maduración comienza al momento del nacimiento, paralelamente por la transferencia pasiva (Ig.G) materna, dependiendo estrechamente del sistema inmunitario materno, su inmunidad humoral y celular son deficitarias, a esto se añade, su debilidad por parte de sus barreras de defensas, piel, mucosas, barrera hematoencefalica, prevaleciendo infecciones. Cuando el organismo detecta sustancias extrañas que lo invaden (antígenos), es el sistema inmunitario quien trabaja para reconocerlos y eliminarlos; los glóbulos blancos (leucocitos) desempeñan un importante papel.

Cuando nacemos prematuramente, dependiendo del grado de la prematuridad, el riesgo es mayor de complicaciones graves, potencialmente mortales; se padece de graves inmunodeficiencias, padeciéndose de frecuentes infecciones nosocomiales, dada su larga permanencia en las unidades neonatales, poco desarrollo de sus órganos. Presentándose graves patologías respiratorias, cerebrales, imposibilidad para la alimentación, con bajos niveles de anticuerpos, mecanismos de defensas no específicos, después de las primeras semanas de vida comienza la maduración, la piel madura funcionalmente, siendo mayor la inmadurez de sus barreras naturales.

Al hablar de inmunidad, debemos complementar la importancia de la aplicación de vacunas, para facilitar al sistema Inmune del niño una mejor respuesta ante antígenos frecuentes, de patologías virales o bacterianas; como ejemplos clásicos de aplicación de BCG, Hep B, siendo esto clave para la supervivencia.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Opinión

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr Si bien es cierto que EEUU se convirtió en uno de los principales productores de…
Opinión

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

El piso del apartamento no está cubierto de botellas. Las ilusiones no rodaron con la noche como la canción de…
Opinión

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025