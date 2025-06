PDVSA y el capital privado (Por: Dr Hugo Hernández Raffalli)

La real inserción del capital privado petrolero venezolano, es mediante un sistema de contratación ágil, moderno y transparente, que garantice la prestación de los servicios de óptima calidad y el pago correspondiente. Se debe facilitar que el capital nacional participe en el desarrollo de nuestra principal Industria.

La voluntad del Legislador, fue darle esa participación a las empresas venezolanas privadas. Así reza el artículo 18 de la ley Orgánica de Hidrocarburos Liquida. Sólo ha quedado en un enunciado, sin ser acatada y puesta en marcha.

Hay posiciones asumidas dentro de la Industria. mediante la cual las empresas privadas petroleras. solo deben participar como prestadoras de obras y servicios, en condiciones de contrataciones injustas y en detrimento de sus fortalezas financieras y estructurales.

Para ser concreto. Bajo las actuales condiciones de contratación es imposible que las empresas se fortalezcan. Continúan estableciendo las mismas condiciones y términos del pasado. No se ha avanzado en la actualización y la modernización de los contratos. Son desequilibrados e injustos.

La falta de pagos oportunamente hacen debilitar las finanzas de las empresas. Hoy en día, PDVSA se financia a costo de las empresas que contrata para realizar las obras y servicios. En vez de pagar a 30 días, PDVSA paga cuando le da la gana. Reclamar implica la represalia de no ser contratado. Eso no ocurre con el capital extranjero. por no manejar la operación. comercialización y el manejo de los recursos. PDVSA es un receptor de recursos. Debe haber una revisión profunda.

Los planes. proyectos y necesidades presentados por PDVSA, la gran mayoría atendidos por la empresa privada petrolera, deben ser respaldados por una contratación justa. equilibrada y ágil, que permita su fortalecimiento y su desarrollo.

No debemos perder esta oportunidad. El capital privado combinado con el extranjero, pueden ser la combinación perfecta para atender áreas no comerciales y rentables para PDVSA y llegar producir más de 200.000 barriles diarios, bajo condiciones muy favorables en beneficio de nuestra Nación.

PDVSA Y EL CAPITAL PRIVADO

Dr Hugo Hernández Raffalli