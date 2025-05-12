Sábado 16 de agosto de 2025
Opinión

Un Papa de origen norteamericano con acento peruano (por el Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán)

Persona de confianza del Papa Francisco. Todo parece indicar cierta continuidad Eclesial con la personalización inevitable y necesaria del nuevo…

Por Noticia al Dia

Un Papa de origen norteamericano con acento peruano (por el Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Persona de confianza del Papa Francisco. Todo parece indicar cierta continuidad Eclesial con la personalización inevitable y necesaria del nuevo Papa. El nombre escogido, es ya un indicador.

León XIV ya que nos remite inevitablemente a un antecesor con el mismo nombre, León XIII.

Un Pastor de la Iglesia Universal de finales del siglo XIX de grata memoria, en particular con su Encíclica RERUM NOVARUM de las “Cosas Nuevas" que inaugura la tradición moderna y contemporánea de las llamadas Encíclicas Sociales, que todos sus sucesores en el Primado de Pedro han mantenido y que entroncan directamente con el Pensamiento Social de los Evangelios y los Padres de la Iglesia.

La mirada hacia los humildes y los más maltratados de todas las épocas de la historia y por todos los sistemas económicos, sociales y políticos conocidos. Su larga estadía y experiencia latinoamericana, en particular en Perú, donde nace formalmente la Teología de la Liberación con el Padre Gustavo Gutiérrez.

Su experiencia pastoral y misionera en nuestras tierras, no hay que olvidar que somos el subcontinente con las mayores desigualdades del mundo y su sólida formación sacerdotal y agustina, lo vincula de manera existencial, a la trayectoria eclesiástica del Papa Francisco, aunque este era jesuita.

Un primer Papa jesuita y ahora, creo, que es el primer Papa agustino. En ambos casos, de vida comunitaria en sus respectivas congregaciones y con un alto sentido Sinodal de la Iglesia, todo lo cual son indicadores que el Espíritu del Concilio Vaticano II ha germinado y crecido de manera fuerte y decisiva en el corazón de la Iglesia.

Los desafíos son muchos, en este, cada vez más complejo y complicado siglo 21, con sus amenazas de tipo apocalíptico, tanto en la geopolítica, como en la economía, la sociedad y la cultura.

León XIV se nos presenta peregrino y misionero, su tarea es inmensa, pero da la impresión que está preparado para ello, ya esto es un buen auspicio.

Ángel Lombardi Lombardi es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, con especialización en la Universidad Complutense y la Universidad de La Sorbona. Fue rector de la Universidad del Zulia y rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Al Dia

Pānna celebra su cuarto aniversario transformando sus espacios y servicios

En su sede ubicada en el Centro Comercial Terraza 77 de Maracaibo, la noche del viernes 15 de agosto, Pānna…
Opinión

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr Si bien es cierto que EEUU se convirtió en uno de los principales productores de…
Opinión

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

El piso del apartamento no está cubierto de botellas. Las ilusiones no rodaron con la noche como la canción de…
Opinión

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025