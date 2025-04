Un prematuro en casa (por la Dra. Elizabeth C. Ferrer B.)

UN PREMATURO EN CASA……………

La felicidad de llevarte a casa bebe, es emocionante e increíble. Tendrás más espacio físico y emocional, para conocernos y reunirnos más. También podre sentir ansiedad y tu fragilidad me reta a cuidarte en todo mi tiempo útil, porque debo cuidarme como mamá. Me necesitas con fuerzas y mi instinto de protección será el norte que seguiré: sé que no será fácil, pero valdrá la pena.

Ahora celebro más la alegría de tenerte en casa, los retos serán permanentes y continuos. Pero la transición a casa no es solo ansiedad e incertidumbre. Los primeros días será de retos físicos y emocionales, luego en el tiempo comenzaremos a tener un ritmo familiar con paz y tranquilidad, y crear vínculos y oportunidades con hermanos, familiares y sobre todo con mucho amor. En casa progresaras y nuestras estrategias serán básicas para gozarte y que goces.

Ser cautelosos con tu presencia en casa, comprender y que comprendan que es posible que se haya de tener un aislamiento, e imponer algunas reglas para tus permanentes cuidados.

Aseguraremos al salir del hospital de estar preparados y planificar tus cuidados para tranquilidad de todos.

Convertiremos en familia en equipo de primera, para demostrar la bendición de tenerte en casa, con mucho amor y cuidados en tu atención. Así alcanzaremos las metas a cumplir.

La espera en días, semanas o más, para llevarte a casa llego, y al hacerlo, no debe resultarnos tan difícil prepararnos para mantenerte con buena salud. Nos aseguraremos de cumplir las metas y programar tus cuidados de seguimiento en tu crecimiento y desarrollo.

Al conocer tus necesidades, el aspecto más importante, es el relacionado con la alimentación, manejar ´´lactancia materna´´ es esencial y prioritaria. Habituarnos a tus cambios, ropa pañales y baños.

Es importante además, conocer lo relacionado con el control, tratamiento y planificar la visita al médico Pediatra.

Poco a poco mejorara tu capacidad de comunicarnos tus necesidades. Aprovechar siempre los momentos en que estere despierto y cambiándome de postura. Que me hablen y cantes, que así aprenderé a conocer la voz de mis Padres y hermanos al escucharlos. Tendrán tiempo libre para jugar y disfrutarme todos, y esto hará muy positivo mi desarrollo.

Dra. Elizabeth C. Ferrer B.

Pediatra-Neonatologa