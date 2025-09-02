Martes 02 de septiembre de 2025
Opinión

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

La luna casi termina de beberse los resplandores del sol. Quizás ebria despide a un día plomizo, grisáceo que huye…

Por Noticia al Dia

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La luna casi termina de beberse los resplandores del sol. Quizás ebria despide a un día plomizo, grisáceo que huye similar a un vencejo solitario. En la pared lateral de la escalera que asciende al primer nivel de la vivienda cuelgan varias fotografías de mujeres. Una que otra pintura. Las imágenes casi se desvanecen en la semi penumbra.

Él prepara café y un sándwich para cenar. En la pequeña cocina apenas separada de la sala por una mesa comedor de mármol, sobrevive la armonía que se expresa en la ritualidad doméstica y pausada del hombre.  El temblor de sus manos hace que la cucharilla con café que viaja a la cafetera ejecute un baile gelatinoso. Las canciones de Duke Ellington es el único susurro en el ambiente. Huele a una especie de saudade. Muy delgadito. No es melancolía. Ni nostalgia que es el deseo porque el pasado suceda nuevamente.

Afuera la ciudad mayormente es un vacío humano. Un poco abombada por la lluvia recién caída. Desolación. Comienza la noche. Si alguien mira sus calles, le dolerían los ojos de ausencia. Algún trabajador camina a destiempo a su hogar. Rostro cansado. Ausencia de transporte público. Algún montón de basura en la vía. En otros espacios selectos, los autos lujosos del año bordean las aceras alrededor de restaurantes, sitios de tragos, cafés. En algunos de esos escasos recintos comerciales se escucha música esquizofrénica. Lejos, al inicio de la avenida que asciende a la ciudad desde el lago se ve un animal que camina por la vía. Es solamente una silueta como recortada por una tijera.

La cucharilla de café en la mano del hombre blanco de cabello negro encrespado sin peinar ya no baila. Lo hace el humo liviano que asciende desde la taza de café caliente. Y cuando el cuchillo corta el sándwich de jamón y queso en dos triángulos, todo lo cubre la oscuridad. Las bombillas de la sala y la cocina enceguecen. No dejan detallar las flores rojas entre hojas verdes grabadas en el plato de peltre. Una suspensión más de electricidad. Otro apagón. Bostezo cotidiano de la luz. Suspiro quejumbroso de un sistema eléctrico moribundo. Nada extraño.

El hombre que lleva anteojos con montura de carey y sonrisa de mexicano, conserva la calma. Se desplaza hasta la salita. Enciende la linterna de su teléfono móvil. Lo ubica sobre la mesa de manera que ilumine hacia su cuerpo donde coloca su cena también. A sus espaldas queda una pared tabique con una especie de tragaluz vertical. Detrás está la escalera. Las fotografías de las mujeres. Se acuerdan. Se sienta. Aspira tan profundo y tan amplio que parece que se le hubiese olvidado respirar antes. No ha leído a Haruki Murakami. Lee otros escritores. Es un renacentista. Fotógrafo.

Sobre la avenida que casi introduce su trompa entre las aguas salobres, el tamaño del animal que camina sobre la vía, aumenta cuando se acerca. Aún es una silueta tijerada.

La luna tamiza su luz a través de una tela blanca en el ventanal del balcón. Sobre la mesa solo quedan las flores rojas, las hojas verdes estampada sobre el plato de peltre. Una taza sin café. Él se levanta. Regresa a la cocina sin la linterna del móvil que queda sobre la mesa alumbrando la pared. Al pasar por la boca de la escalera ve una especie de aurora boreal. Si. La luz del teléfono ubicado sobre la mesa que abandonó, atraviesa la pared por al tragaluz vertical de unos veinte centímetros de ancho. Hace una raya de luz en el asiento y el piso de los escalones que ascienden al segundo nivel. Baja sobre la pared blanca. Atraviesa exactamente sobre el retrato en blanco y negro de la muchacha con cabello tan negro como el fondo de la imagen. Ella apoya sobre su mano izquierda un rostro imperturbable. De mirada levemente seductora como si deseara desarmar el mundo con un soplo de sus labios.

El fotógrafo se encanta con la visión que aprecia. Tampoco pierde la calma. Coloca su cámara en disparo automático sobre el trípode desde donde emite la luz el teléfono móvil. Se sienta. Al pie del pasamanos de la escalera, al lado del retrato. Se autorretrata.

En la calle un cachorro de perro callejero marrón, grueso. De patas grandes al lado de la avenida marina, bajo la luz de una bombilla del alumbrado ladra a una fotografía de otro perro o perra sobre un cartel publicitario de alimento canino. Suena el claxon de un automóvil. El animal no se inmuta. Ladra.

El hombre que preparaba café precisa el disparo del obturador de la cámara Y click. Click. Click. Click. Una epifanía queda embaulada en la máquina de ilusiones. La vivienda se inunda de luz. La electricidad vuelve, casi se le escucha cantar alguna canción de Pink Floyd. La muchacha de la fotografía es su mujer. Habita en otro país a ocho horas de vuelo. Se escucha el sonido del timbre de la vivienda. El fotógrafo continúa sentado. Lleva la paz en su mochila.

Alejandro Vásquez Escalona 

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Padre de Valeria Afanador se pronuncia tras conocerse resultado de la necropsia: ‘Llegar a los culpables’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Falleció Graham Greene, famoso actor de ‘Danza con Lobos’

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

Fifth Harmony anuncia su esperado regreso tras siete años de pausa indefinida

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

“A Venezuela, como en Siria”(Por Francisco Ameliach)

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Lionel Scaloni mostró su descontento con la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Estos son los filmes más populares del Festival de Cine de Venecia 2025

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Imane Khelif recurre ante el TAS por la política de verificación de sexo impuesta por World Boxing

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Llegó el AGUA en estas parroquias de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Deportes

Lionel Scaloni sobre el mes de La Finalissima contra España: "Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial"

El director técnico de la selección argentina habló sobre la Finalissima contra España y manifestó su disconformidad con la fecha establecida.
Opinión

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Apuntes del Cronista: La insignia maracaibera tiene su origen en el pendón de San Sebastián, con los colores blanco y…
Opinión

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

La dinámica de los acontecimientos, indica que los acuerdos entre el Gobierno Norteamérica y el Gobierno Venezolano, en materia energética,…
Opinión

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr Si bien es cierto que EEUU se convirtió en uno de los principales productores de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025