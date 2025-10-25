Sábado 25 de octubre de 2025
Opinión

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

En los últimos años se ha hecho visible una realidad que exige una respuesta firme y equilibrada. Una pequeña minoría…

Por Noticia al Dia

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En los últimos años se ha hecho visible una realidad que exige una respuesta firme y equilibrada. Una pequeña minoría de ciudadanos venezolanos ha cometido fraudes bancarios, estafas, captación indebida de fondos y legitimación de capitales en el extranjero, aprovechando estructuras financieras internacionales.

Algunos, tras las políticas migratorias restrictivas y las investigaciones abiertas en países como Estados Unidos, han intentado regresar a Venezuela trasladando grandes capitales de origen ilícito, bajo la apariencia de inversiones o emprendimientos.

El mensaje debe ser claro: Venezuela no es refugio de impunidad. Quien haya delinquido fuera de nuestras fronteras debe saber que aquí también le espera la justicia. El artículo 69 de la Constitución prohíbe la extradición de venezolanos, pero eso no significa protección para el delito.

Si existen pruebas y evidencias de que un ciudadano nacional cometió actos ilícitos en el exterior, será investigado y juzgado en Venezuela conforme a nuestras leyes. Nadie está por encima de la ley.

La República puede ejercer su jurisdicción penal en virtud de los tratados internacionales suscritos, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y los acuerdos de cooperación judicial y asistencia mutua.

A través de estos mecanismos, el Estado puede solicitar pruebas, congelar o repatriar activos y coordinar investigaciones con otros países cuando se trate de delitos financieros o de delincuencia organizada.Debe recordarse que se trata de una minoría.

La gran mayoría de los venezolanos que viven fuera del país son personas trabajadoras y honestas que han representado con dignidad el nombre de Venezuela. Pero quienes usaron la migración como escudo para delinquir y ahora buscan refugio aquí deben entender que la justicia los alcanzará.

En Venezuela nadie está al margen de la ley. Quien cometa delitos dentro o fuera de nuestras fronteras deberá pagar por ellos.

Abg. Juan Pablo Montiel Almeida

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

Hoy La Chinita baja del altar al encuentro con su grey zuliana

Hoy La Chinita baja del altar al encuentro con su grey zuliana

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

El legado de ‘Betty la Fea’: 26 Años de una revolución televisiva

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Hace 28 años Maradona disputó su último juego

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Melissa se aproxima: Jamaica y Cuba en alerta ante posibles impactos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Muere la Reina Madre de Tailandia a los 93 años

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

El caso ocurrió en diciembre del 2023
Opinión

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

Hay noches en que los mitos cruzan océanos y pantallas. Basta abrir Netflix y encontrar el rostro de una mujer…
Opinión

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Comienza la mañana. Los rojizos sobre el lago que está frente a la vivienda, aún llevan lunares de oscuridad. La…
Opinión

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Por Luz Neira Parra Hay películas que se sienten como una llamada desde casa. “Venite pa’ Maracaibo”, la ópera prima…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025