Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica (Víctor Álvarez R)

Forzar un cambio en el mando político por la vía violenta e insurreccional no

garantiza una solución del conflicto venezolano, tal como ha quedado demostrado

en Irak, Libia, Siria y Afganistán:

 Para derrocar a Sadam Husein se convenció al mundo de que en Irak se

estaban desarrollando armas de destrucción masiva, con ese pretexto se

justificó la invasión militar pero tales armas no se encontraron y el país quedó

sumido en la violencia y destrucción.

 Las guerras civiles en Libia y Siria y los ataques militares externos forzaron el

derrocamiento y muerte de Muamar Gadafi, y la huida de Bashar al Asad a

Rusia, pero el violento cambio en el mando político no llevó al fin del conflicto

ni mucho menos a la paz.

 En Afganistán, las tropas de EEUU se retiraron después de 20 años de

ocupación, sin resolver el conflicto interno ni garantizar la paz; los talibanes

volvieron a la ofensiva, fueron tomando las capitales de provincia hasta llegar a

la capital y retomar el poder central, sembrando de violencia y terror al país.

Ahora se pretende convencer al mundo de que Venezuela invade a EEUU con

enfermos mentales, delincuentes del TDA y drogas del CDS para justificar un

ataque militar externo que distraiga la atención y permita ejecutar una fulminante

operación quirúrgica para extraer a quienes la Administración Trump considera

jefes de estas bandas criminales, aunque luego se compruebe que Venezuela es

un territorio libre de cultivos ilícitos, sin laboratorios para fabricar drogas, y por

donde pasa apenas el 5% del tráfico de estupefacientes que se dirige a EEUU, tal

como lo han documentado organismos internacionales especializados.

La solución del conflicto venezolano no se logrará en un ambiente de persecución

y amenazas, aumento de recompensas, despliegue de naves de guerra y ataques

letales a embarcaciones venezolanas. Las graves implicaciones que acciones de

este tipo pueden generar exigen ir más allá de las narrativas que satanizan a

Venezuela y los venezolanos, y examinar las consecuencias reales de una

escalada de tensiones que buscan un incidente aislado para justificar el ataque a

objetivos internos que desemboquen en un cambio de régimen. Esa no es la vía

para encontrar una solución verdadera, sin el dolor, afanes de venganza y

violencia interminable que suele dejar una intervención extranjera.

Para evitar que Venezuela caiga en una ola de violencia y destrucción hay que

trabajar en una solución inclusiva, pacífica y democrática, con garantías de

protección y no persecución para quienes se disputan el poder político. Con

recompensas por su cabeza, quien gobierna se aferrará al poder y no habrá

cambio en el mando político. Recuperar la alternabilidad en el poder dependerá

del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de

salida. Si salir del poder se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y

condenas, el gobierno no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones

competitivas que puede perder. Por eso no se trata solo de repetir las elecciones.

A través de los poderes públicos que controla, el oficialismo hará todo lo posible

para sacar de la contienda electoral a quién lo amenace con convertirse en su

verdugo. La alternabilidad pacífica en el poder solo se logrará con un compromiso

de protección y no persecución entre los factores políticos que se disputan el

mando, independientemente de quien resulte ganador.

Justamente, por no pactar garantías de no persecución antes de las

Presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE anunció un resultado contrario a las

encuestas preelectorales, a las consultas a boca de urna y a las actas en manos

de los testigos de la oposición. Quienes reclamaron el triunfo en las

Presidenciales, en vez de volverse a contar en las parlamentarias, regionales y

municipales para demostrar con quien está la soberanía nacional ejercida a través

del voto, llamaron a la abstención y no pudieron comprobar su fuerza y apoyo

popular. Gracias a la abstención y división de la oposición, el oficialismo convirtió

en mayoría a su minoría, y arrasó con 256 de los 285 diputados a la AN, 23 de las

24 gobernaciones y 285 de las 335 alcaldías. Y desde esta plataforma de poder

institucional, el oficialismo organiza a miles de milicianos y colectivos armados.

El régimen consolidó su control del territorio nacional y tiene el control de todas las

instituciones, incluyendo la FANB y la Milicia Bolivariana; pero al parecer los

partidarios de forzar un cambio en el mando político a través de una intervención

externa no se han dado cuenta y cometen un grave error de cálculo al subestimar

el control territorial, militar, económico, político y social que tiene el chavismo.

Creen que basta con derrocar a Maduro para que todos los demás se rindan. El

chavismo no desaparecerá de la noche a la mañana y ofrecerá resistencia. En

respuesta a las amenazas externas, Nicolás Maduro anunció que -en caso de un

ataque militar-, la revolución irá a la resistencia armada y Diosdado Cabello

confirmó el paso de una revolución pacífica a una revolución armada.

Este ambiente de amenazas, ataques y alistamiento militar neurotiza a la

población, los hogares venezolanos están atormentados por la angustia que

genera el despliegue de naves de guerra de EEUU hacia Venezuela, los

bombardeos letales a embarcaciones de origen venezolano, eventuales ataques

militares externos a objetivos ubicados en el territorio nacional, y los llamados a

alistarse y prepararse militarmente para defender la soberanía nacional.

Venezuela está psicológica y emocionalmente extenuada y reclama por un

acuerdo nacional que le devuelva la calma y la esperanza, y eso pasa por crear un

ambiente de tolerancia, no violencia y coexistencia entre los factores que se

disputan el poder. Ninguno de los actores políticos en pugna puede pretender la

capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario.

Hoy más que nunca, Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica que le

ponga fin a la represión, conceda la amnistía a todos los presos políticos, asegure

los derechos políticos de la oposición, pero también le asegure protección y

garantías de no persecución a los que tengan que entregar el poder. Y es que

para recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica no solo

hay que ofrecer garantías de no persecución a la oposición, también hay que

garantizar la protección de quienes tengan que entregar el poder, en caso de

perder la elección.