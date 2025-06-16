Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud en Neonatología (por la Dra. Elizabeth Coromoto Ferrer B.)

Las infecciones asociadas a la atención de salud neonatal contribuyen a la mortalidad de los RN.

La infección nosocornial es el más frecuente y grave fallo de la seguridad del paciente en las unidades neonatales. Es el mayor factor de riesgo en la estancia hospitalaria del neonato.

La morbilidad observada en las tasas de infección, nos llevan a pensar que en parte es evitable.

La identificación y la monitorización de los factores de riesgo, permiten evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas en mejora de la calidad asistencial.

La seguridad del RN y la precaución de las infecciones nosocornial es una prioridad, por lo que hay que implantar medidas eficaces que mejoren la seguridad del paciente neonato y disminuyan las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

Las infecciones nosocorniales o intrahospitalarias son complicaciones frecuentes y severas, y pueden ser previsibles, si se realizan programas de intervención apropiados.

Las principales características de los programas efectivos han sido la de mantener la vigilancia epidemiológica activa, intervención utilizando los conocimientos científicos para normalizar las acciones de atención, de acuerdo a la evidencia existente.

La vigilancia permite conocer los principales problemas de infecciones nosocorniales y evaluar las acciones a seguir, elaborando una normativa orientada a establecer dicha vigilancia, en el caso de salud neonatal, es muy importante por ser lo RN pacientes de riesgo.

Teniendo claro esto, son necesarios para la prevención de infecciones, estructura física, instalaciones adecuadas y acciones en conjunto del equipo multiprofesional.

En ocasiones, las medidas de prevención y control no son desempeñadas adecuadamente en los servicios de salud neonatal. Se puede afirmar que estas infecciones nosocorniales ocurren frecuente por falta de adhesión a normas de higiene, fallas en técnicas asépticas para garantizar la seguridad en el cumplimiento de la normativa a seguir. Por lo cual se hace necesario concientizar al personal, para afianzar la actitud que garantice el realizar las practicas seguras, en este ambiente para el paciente RN.