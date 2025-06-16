Sábado 20 de septiembre de 2025
Opinión

Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud en Neonatología (por la Dra. Elizabeth Coromoto Ferrer B.)

Las infecciones asociadas a la atención de salud neonatal contribuyen a la mortalidad de los RN. La infección nosocornial es…

Por Noticia al Dia

Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud en Neonatología (por la Dra. Elizabeth Coromoto Ferrer B.)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las infecciones asociadas a la atención de salud neonatal contribuyen a la mortalidad de los RN.

La infección nosocornial es el más frecuente y grave fallo de la seguridad del paciente en las unidades neonatales. Es el mayor factor de riesgo en la estancia hospitalaria del neonato.

La morbilidad observada en las tasas de infección, nos llevan a pensar que en parte es evitable.

La identificación y la monitorización de los factores de riesgo, permiten evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas en mejora de la calidad asistencial.

La seguridad del RN y la precaución de las infecciones nosocornial es una prioridad, por lo que hay que implantar medidas eficaces que mejoren la seguridad del paciente neonato y disminuyan las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

Las infecciones nosocorniales o intrahospitalarias son complicaciones frecuentes y severas, y pueden ser previsibles, si se realizan programas de intervención apropiados.

Las principales características de los programas efectivos han sido la de mantener la vigilancia epidemiológica activa, intervención utilizando los conocimientos científicos para normalizar las acciones de atención, de acuerdo a la evidencia existente.

La vigilancia permite conocer los principales problemas de infecciones nosocorniales y evaluar las acciones a seguir, elaborando una normativa orientada a establecer dicha vigilancia, en el caso de salud neonatal, es muy importante por ser lo RN pacientes de riesgo.

Teniendo claro esto, son necesarios para la prevención de infecciones, estructura física, instalaciones adecuadas y acciones en conjunto del equipo multiprofesional.

En ocasiones, las medidas de prevención y control no son desempeñadas adecuadamente en los servicios de salud neonatal. Se puede afirmar que estas infecciones nosocorniales ocurren frecuente por falta de adhesión a normas de higiene, fallas en técnicas asépticas para garantizar la seguridad en el cumplimiento de la normativa a seguir. Por lo cual se hace necesario concientizar al personal, para afianzar la actitud que garantice el realizar las practicas seguras, en este ambiente para el paciente RN.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Dayana Mendoza anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Noticias Relacionadas

Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos
Opinión

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

No es un gesto de justicia, sino un acto de traición y una afrenta contra la dignidad nacional.

Opinión

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania vive en septiembre de 2025 uno de sus momentos más frágiles desde el inicio de la invasión rusa en…
Opinión

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Apuntes del Cronista: La idea de componer un himno oficial para Maracaibo se concretó hace apenas 10 años, cuando el…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025