Dirigentes de AD en el Zulia en Resistencia desmienten participación en elecciones regionales y parlamentarias 2025

A través de un comunicado, militantes y dirigentes del partido Acción Democrática en Resistencia seccional Zulia, desmienten falsas informaciones sobre su participación en los próximos comicios electorales de 2025.

Miembros del Buro Sindical Seccional, aclaran y denuncian ante la opinión pública "la falsa, maliciosa y tendenciosa información publicada en las redes sociales y algún portal informativo de la Web", que difundieron el supuesto manifiesto de la estructuras de AD en Resistencia del Zulia a participar de la contienda electoral convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 25 de mayo.

Los miembros pertenecientes a esta fracción opositora, expresan que en la información difundida, "se comete el grave error de mencionar nuestros nombres como coadyuvantes de ese hecho con el propósito de confundir a la opinión pública y a nuestra militancia en torno a la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, liderado por Henry Ramos Allup, de no participar en las elecciones convocadas por el CNE para el próximo 25 de mayo del año en curso".

Además aseguran que la información fue elaborada aprovechando una reunión de trabajo que realizaron el pasado lunes 10 de marzo, en la Parroquia El Bajo, en la residencia de Raul Yancen , Secretario de Organización de dicha Parroquia, "para tratar asuntos relacionados con la organización de nuestro partido al final de la cual tomamos una gráfica donde aparecemos todos los mencionados al comienzo de este comunicado".

Señalan que la publicación fue hecha con "los más perversos fines y reiteramos con firmeza como dirigentes de AD en Resistencia el acatamiento a la línea política de nuestro partido establecida en un comunicado nacional a la opinión pública donde se deja bien claro que AD no participará en ese proceso convocado ilegalmente por el CNE".

Noticia al Día