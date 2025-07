Adrián Romero informó sobre próximos pasos para la entrega del gobierno municipal

Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, informa este lunes 28 de julio, sobre los próximos pasos para la entrega del gobierno municipal al alcalde electo, Gian Carlo Di Martino.

Durante su alocución afirmó lo siguiente: "Reconozco con total claridad y sin rodeos, el resultado de la jornada electoral del día de ayer. No me arrepiento de haber sido el alcalde encargado de Maracaibo. No me arrepiento de ninguna decisión y hasta hoy pienso que hice lo correcto".

Entregamos una Alcaldía completamente operativa y sin deudas. Las cuentas municipales tiene saldos en verde y están listos para cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores y sus beneficios. Yo mismo, con mi equipo, encabezaré la comisión de enlace para hacer la transición de gobierno municipal".

Me siento profundamente orgulloso de haber liderado un equipo municipal y les agradezco todas las enseñanzas que me dieron

No me arrepiento de haber defendido el voto como el mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Aun con todas las condiciones adversas, sigo creyendo profundamente en el sufragio como el camino democrático para construir futuro

Yo seguiré siendo una voz en esta ciudad. Una voz crítica cuando las cosas no vayan bien, y una voz propositiva cuando haya que construir juntos. No se trata de obstaculizar ni de sabotear, sino de contribuir. Porque eso es hacer política con mayúsculas