"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

En la víspera, las autoridades venezolanas presentaron en la ONU una denuncia frente a lo que consideran una "escalada de acciones hostiles y amenazas" por parte de Washington.

Por Ernestina García

Los cancilleres de Venezuela y Brasil, Yván Gil, y Mauro Vieira, conversaron sobre el despliegue militar de EE.UU. al sur del mar Caribe, lo que ha sido interpretado por Caracas y otros países de la región como una acción hostil.

"En nuestra conversación, le expuse en detalle los planes de agresión que enfrentan Venezuela y toda América Latina y el Caribe, con la presencia de buques militares y hasta un submarino nuclear, en abierta violación de la Zona de Paz proclamada por la CELAC –Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– en 2014 y del Tratado de Tlatelolco de 1967, una amenaza nunca antes vista en nuestra región", escribió Gil en su cuenta de Telegram.

Refirió asimismo que las partes coincidieron en que "estas agresiones deben ser detenidas de inmediato", al tiempo que detalló que Vieira le explicó "la situación que enfrenta Brasil ante medidas y guerras arancelarias aplicadas con fines políticos, una forma de agresión injustificada que tampoco contribuye al espíritu de paz y cooperación que defendemos en América Latina y el Caribe".

Tensiones crecientes


El pasado 14 de agosto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe para, según dijo, combatir a los cárteles del narcotráfico. La decisión encendió las alarmas, toda vez que según informes oficiales del país norteamericano y de las Naciones Unidas, por el Caribe venezolano transita apenas el 5 % de las drogas que llegan a territorio estadounidense.

Días antes, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció un alza de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa sin prueba alguna de liderar una organización delictiva dedicada al trasiego internacional de sustancias ilícitas. Tales señalamientos han sido negados por Venezuela.

Asimismo, medios de prensa como Reuters comenzaron a divulgar detalles de la operación militar, asegurando que se habían enviado aviones y buques de guerra cerca de las costas venezolanas, aunque sin atinar en los tiempos de llegada.

El último reporte incorporó la supuesta presencia de un submarino nuclear y de un crucero de misiles, lo que motivó a las autoridades venezolanas a denunciar ante las Naciones Unidas lo que calificaron como una "escalada de acciones hostiles y amenazas" que constituye una "grave amenaza a la paz y la seguridad" de la región.

Entretanto, países como México, Colombia, Honduras, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Bielorrusia o Irán, han rechazado la posibilidad de que la Casa Blanca abra un frente bélico en Suramérica con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Mientras, Maduro convocó a una jornada de alistamiento de milicianos para responder a la amenaza.

Noticia al Día/RT

Al Dia

El perro goloso: Colección de fábulas del escritor Esopo

Esopo es el padre de la fábula, fue un escritor griego que estableció historias que todavía hoy los niños conocen. Convirtiéndose en historia de la humanidad.
Nacionales

Onda tropical N° 31 se desplaza del centro al occidente venezolano: Probabilidad de lluvias en Zulia este jueves 28-Ago

El Inameh destaca que se observa poca nubosidad en la mayor parte del territorio

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este jueves 28 de agosto de…
Nacionales

Trujillo recibe una avalancha de peregrinos rumbo a la canonización de José Gregorio Hernández

Cada fin de semana arriban más de 60 autobuses con devotos provenientes de distintos estados del país

