Alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino asume Secretaría del Consejo Federal de Gobierno para los municipios

Este miércoles 6 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Secretaría General de Gobierno, una iniciativa diseñada para fortalecer la articulación entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos regionales y municipales.

El jefe de Estado, realizó el anuncio durante el Consejo Federal de Gobierno, al que asistieron gobernadores y alcaldes de todo el país.

Foto: Cortesía

Instalación y miembros de la Secretaría

El presidente Maduro informó que la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno ha sido instalada como la máxima instancia de coordinación ejecutiva. Su composición es la siguiente:

Presidencia: Vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Secretario: Leonardo Montezuma.

Representantes del gobierno nacional: Los ministros Jorge Eliezer Márquez Monsalve de Tovar y Gabriela Jiménez Ramírez.

Representantes de las gobernaciones: Los gobernadores (a) del estado Falcón, Víctor Clark; del estado Sucre, Johanna Carrillo; y del estado Cojedes, Alberto Galíndez.

Representantes de las Alcaldías: La alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas; el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque; y el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

La misión de esta secretaría es optimizar la planificación y ejecución de políticas públicas, asegurando una mayor eficacia y una conexión directa con las comunidades.

Objetivos y compromisos

La agenda de trabajo del Consejo Federal de Gobierno incluyó la evaluación de planes estratégicos en áreas prioritarias como: servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico, salud, educación y seguridad.

El presidente Nicolás Maduro reafirmó su compromiso con el trabajo conjunto, la eficiencia y la participación del poder popular en la gestión pública. En su discurso, fue enfático al decir: "Es momento de redoblar esfuerzos, unir capacidades y avanzar con decisión en la construcción de una Venezuela más justa, productiva y en paz".

Noticia al Día/Nota de prensa