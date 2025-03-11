Este lunes 10 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso que se excluyan de las postulaciones a cargos públicos a los mandatarios regionales que no han facilitado recursos para proyectos comunales elegidos en las consultas populares.

Durante su programa semanal Con Maduro +, el jefe de Estado pidió que alcaldes y gobernadores sean supervisados con relación a la entrega de fondos para ejecución de proyectos comunales.

“El que no lo haya hecho, será excluido de raíz y no podrá ser candidato ni a conserje de su edificio”, acotó.

En este contexto, el presidente ofreció un balance sobre la ejecución de proyectos comunales que se ubica en un 77 por ciento y aseguró que durante la semana en curso se completará en su totalidad, en preparación para la segunda Consulta Popular programada para el 27 de abril del presente año.

Noticia al Día / VTV