Alemania promete apoyo para la reconstrucción de Siria

El canciller alemán Olaf Scholz prometió apoyo para la reconstrucción de Siria durante una llamada telefónica con el presidente interino sirio Ahmed al Sharaa este viernes 7 de febrero.

Scholz y Al Sharaa coincidieron en que "lo que se necesita ahora es un proceso político inclusivo que permita la participación de todos los sirios, independientemente de su grupo étnico o religioso, y les conceda derechos y protección", dijo el portavoz del gobierno alemán Steffen Hebestreit.

Scholz aseguró a Al Sharaa la voluntad del gobierno alemán de apoyar la reconstrucción del país "para que Siria pueda convertirse en una patria libre y segura para todos los grupos de la población", agregó el vocero.

El gobierno alemán también afirmó que trabajará en este tema en estrecha colaboración con socios europeos e internacionales. Asimismo, Scholz también extendió sus felicitaciones al pueblo sirio por lograr poner fin al "reinado del terror" del régimen de Bashar al Asad, precisó Hebestreit.

Según informes sirios, Al Sharaa agradeció a Alemania durante la llamada por acoger a refugiados sirios en los últimos años.

Al Sharaa fue designado presidente interino de Siria a finales de enero, después de que su milicia islamista Hayat Tahrir al Sham liderara una ofensiva relámpago que derrocó a Al Asad en diciembre.

Al Sharaa se ha presentado como moderado desde que tomó el poder. En una visita a la capital siria Damasco el mes pasado, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, también había ofrecido apoyo a Siria, siempre que el gobierno cumpla ciertas condiciones, incluida la de garantizar la protección de las minorías.

Noticia al Dia / Reuters